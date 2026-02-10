Громадянам та бізнесу дозволять ввозити генератори без мита та ПДВ: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає розширення переліку генераторів, які на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 січня 2029 року, будуть звільнені від ввізного мита.

Фото: forbes.ua

На сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт Закону України № 15016 «Про внесення змін до Митного кодексу України», який дозволить бізнесу та громадянам ввозити на територію України дизельні та бензинові електрогенераторні установки без сплати митних платежів та ПДВ.

За словами ініціаторів законопроєкту, відповідно до пункту 871 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України звільняються від сплати ПДВ операції з ввезення на митну територію України, у тому числі пересилання у міжнародних поштових та експрес‑відправленнях.

Також, згідно з пунктом 936 розділу XXI Митного кодексу України, від оподаткування ввізним митом звільняються товари, що ввозяться на митну територію України для вільного обігу, до яких відносяться: інвертори будь-якої потужності, акумулятори літій-іонні ємністю понад 100 А/год, сонячні панелі, вітрогенератори.

Однак, до даного переліку не включені бензинові електрогенераторні установки потужністю до 7,5 кВт, які необхідні для приватних домогосподарств та малому бізнесу, а також дизельні електрогенераторні установки всіх потужностей, які необхідні для живлення багатоквартирних будинків, комерційних споруд та промислових об'єктів.

Проєктом Закону пропонується включити до переліку товарів, які звільняються від сплати ввізного мита при ввезенні на митну територію України дизельні електрогенераторні потужністю до 7,5 кВт, 75 кВт, 375 кВт, до 2000 кВт та бензинові потужністю до 7,5 кВт.

Додамо, за даними Державної митної служби наразі генератори вартістю до 500 євро та вагою до 50 кг, які перевозяться автомобілем, залізницею або морським транспортом, не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню.

Якщо генератори пересилаються поштою, експрес-відправленням або у несупроводжуваному багажі, неоподатковувана сума становить до 150 євро.

Якщо ж товар перевищує ці норми, але його загальна вартість не перевищує 10 000 євро, він підлягає письмовому декларуванню та оподаткуванню: ввізне мито складає 10% від фактурної вартості, а ПДВ – 20% від фактурної вартості з урахуванням суми мита.

Наприклад, генератор фактурною вартістю 700 євро, що ввозиться через автомобільний пункт пропуску, має неоподатковувану частину 500 євро, а платіжна база – 200 євро. Мито становить 10% від 200 євро, тобто 20 євро, а ПДВ – 20% від суми 220 євро (фактурна вартість плюс мито), тобто 44 євро. Загальна сума митних платежів за такий генератор становитиме 64 євро.

Зазначимо, митні платежі сплачуються виключно в гривнях за курсом Національного банку України станом на день декларування.

