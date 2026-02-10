ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Центрального райсуда Днепра

Решение приняли в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности.

Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Центрального районного суда города Днепра в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда либо закрытия уголовного производства. Об этом сообщает ВСП.

Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства первого заместителя Генерального прокурора Марии Вдовиченко.

Судья обвиняется в предоставлении по предварительному сговору группой лиц неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, за совершение в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти либо служебного положения, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Учитывая обоснованность приведенных в ходатайстве рисков, их соразмерность с такими принципами, как независимость и неприкосновенность судей, а также последствия временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, а также то, что обвинительный акт находится на рассмотрении в суде, Высший совет правосудия удовлетворил указанное ходатайство и временно отстранил судью от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда либо закрытия уголовного производства.

