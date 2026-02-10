ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Центрального райсуду Дніпра

Рішення ухвалили у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності.

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Центрального районного суду міста Дніпра у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження. Про це інформує ВРП.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання першого заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко.

Суддя обвинувачується у наданні за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 369 Кримінального кодексу України.

Зважаючи на обґрунтованість наведених у клопотанні ризиків, їх співмірність із такими засадами, як незалежність і недоторканність суддів та наслідками тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, а також на те, що обвинувальний акт перебуває на розгляді в суді, Вища рада правосуддя задовольнила вказане клопотання та тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

