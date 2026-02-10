Рабочая группа назвала должностные оклады работников судов и выявила проблему с судебным сбором

Судьи обсудили оклады работников судов и миллионные возвраты судебного сбора.

Реформа оплаты труда в судах и аномалии судебного сбора были в центре внимания рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти в Украине.

После вступления в силу изменений в Закон Украины «О государственной службе» ожидалось системное повышение оплаты труда государственных служащих, в частности в аппаратах судов и патронатных службах. Однако практическая реализация этих норм выявила ряд структурных проблем: разница в оплате между категориями работников сохраняется, финансовые ресурсы остаются ограниченными, а механизмы выполнения законодательных требований — фрагментарными.

В связи с пересмотром уровней должностей государственных служащих предусматривалось повышение должностных окладов в судах первой инстанции и других судебных учреждениях.

В ходе дискуссии ГСА были озвучены конкретные цифры, демонстрирующие новый уровень оплаты труда для ключевых должностей в различных инстанциях в 2026 году:

Помощник судьи местного общего суда 19634 грн.

Помощник судьи апелляционного суда 24834 грн.

Главный специалист местного общего суда 13633 грн.

Главный специалист апелляционного суда 23464 грн.

Для работников местных общих судов применен повышающий коэффициент.

Для работников апелляционных судов действуют отдельные коэффициенты, определенные постановлениями КМУ №1112 (для государственных служащих) и №1113 (для помощников судей).

Напомним, Постановление Кабмина №1113 «Некоторые вопросы оплаты труда работников патронатных служб в системе правосудия на период военного положения» было принято 10 сентября 2025 года.

Согласно этому Постановлению на период военного положения применяется дополнительный повышающий коэффициент к должностным окладам работников патронатных служб в системе правосудия, определенных приложением 6 к Условиям оплаты труда работников патронатных служб в государственных органах, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 г. №1112 «Об условиях оплаты труда работников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины “О государственной службе”», в следующем размере:

-работников патронатных служб Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины — 1,45;

-работников патронатных служб апелляционных судов, окружных административных, хозяйственных судов — 1,3;

-работников патронатных служб местных общих судов — 1,25.

На период военного положения осуществлять премирование работников органов системы правосудия, указанных в пункте 1 этого постановления, в размере, не превышающем 30 процентов их должностного оклада с учетом дополнительного повышающего коэффициента.

Однако в практическом измерении работники аппаратов судов пока не почувствовали существенных изменений. Январь 2026 года закрывался по старым размерам должностных окладов.

Одновременно стало известно, что, по приведенным данным, размер должностного оклада секретаря судебного заседания в одном из местных судов составлял 13 500 грн с последующей корректировкой до 13 600 грн, то есть увеличился всего на 100 гривен.

Проблема судебного сбора: почему миллионные возвраты стали бременем для Верховного Суда

Отдельно в рамках заседания была поднята системная проблема, связанная с судебным сбором, которая создает значительную организационную и финансовую нагрузку на Верховный Суд.

Вопрос заключается в том, что закон позволяет возвращать судебный сбор в случае отказа в открытии кассационного производства. Однако по фактической процедуре Верховный Суд, отказывая в открытии, уже выполняет значительный объем работы по анализу дела, то есть «кассационная функция» частично выполняется. Таким образом, судебный сбор, который должен был бы частично компенсировать эту работу, возвращается. В последнее время эту работу администрирует непосредственно Верховный Суд, тогда как ранее это делало казначейство. За последний год Верховный Суд вернул примерно 67 миллионов гривен судебного сбора на основании около 7 000 обращений. Для обработки этого объёма документов был создан отдельный отдел в Верховном Суде, где работает 9 сотрудников.

Наибольшая доля обращений — 60% — поступает от государственных органов (наиболее активная — Государственная налоговая служба). Они подают кассационные жалобы, часто заведомо не имея шансов на успех с учетом действующей практики Верховного Суда. Государственный орган уплачивает судебный сбор, затем Верховный Суд анализирует кассационную жалобу и отказывает в открытии производства.

Около 30% — это обращения юридических лиц, преимущественно банков, по кредитным спорам, которые, зная практику, также могут использовать механизм подачи кассации для затягивания процессов.

Лишь 7% обращений поступают от физических лиц.

То есть сдерживающая функция судебного сбора не выполняется.

Автор: Тарас Лученко

