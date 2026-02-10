Создание спецкомиссии и усиленный контроль над управителями: для АРМА прописали новые правила

Кабинет Министров внедряет прозрачное коллегиальное управление сложными активами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сегодня курс на борьбу с коррупцией — не просто внутренняя потребность страны, но и критическая необходимость, вызванная потребностью в экономической стабильности и европейской интеграцией. Выявление и арест незаконно нажитых активов — это только половина дела. В современных условиях важно наладить эффективное управление такими активами для сохранения их экономической стоимости и минимизации рисков злоупотреблений.

За 10 лет деятельности Агентство по розыску и менеджменту активів прошло долгий путь развития, при этом подвергаясь жесткой критике относительно эффективности своей работы именно из-за непрозрачности отбора управителей и формального контроля за их деятельностью. НАЗК при создании государственных антикоррупционных программ подчеркивало несовершенство законодательства, регулирующего деятельность АРМА, и низкую результативность процессов передачи в управление АРМА активов.

Но, как уже писала «Судебно-юридическая газета» 30 июля 2025 года официально вступил в силу закон 4503-IX относительно реформы АРМА. Отдельные его положения вступили в силу 30 января 2026 года, и одно из главных изменений – разделение арестованных активов на «простые» и «сложные» с разными механизмами отбора управителей.

Раньше АРМА применяло одинаковую конкурсную процедуру для управления любыми активами, теперь — четкое разделение. К простым активам относятся денежные средства и единичное движимое или недвижимое имущество – например, квартиры, нежилые помещения, транспортные средства, земельные участки. Для таких активов главным критерием выбора управителя будет самая выгодная цена в системе электронных закупок. К сложным активам относятся единые имущественные комплексы, активы или пулы активов, доли в уставном капитале и акции, а также имущество стоимостью более 20 тысяч прожиточных минимумов. Для таких активов предусмотрены индивидуальные бизнес-планы и повышенные требования к управителям.

5 февраля 2026 года Кабинет Министров принял новый пакет постановлений, который передает судьбу сложных активов Комиссии по определению их управителя. В пакет принятых документов вошли:

- «Некоторые вопросы отбора управителя сложного актива (активов)» № 167;

-«Вопросы Комиссии по определению управителя сложных активов» № 138;

- «Некоторые вопросы отбора управителя простого актива (активов)» № 166;

- «Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью управления активами» № 136;

- «Об утверждении Порядка расчета ожидаемой стоимости предмета закупки услуг по управлению активом (активами) Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» № 137.

Принятие указанных документов — попытка поставить агентство на новые профессиональные рельсы и внедрить механизм наполнения бюджета.

Одним из главных нововведений стало появление Комиссии по определению управителя сложных активов. Это постоянно действующий коллегиальный орган, созданный АРМА для проведения оценки участников процедуры отбора управителя сложных активов, состоящий из восьми членов, четыре из которых определены АРМА, и по одному — бизнес-омбудсменом, НКЦБФР, Минэкономики и Минюстом.

Заседание комиссии требует соблюдения кворума: полномочной комиссия считается только при условии присутствия 5 членов, причем двое из них обязательно должны быть внешними. Привлечение бизнес-омбудсмена и членов от министерств должно повысить доверие бизнеса к процедурам отбора.

К основным обязанностям комиссии отнесены оценка предложений, принятие решений относительно соответствия участников, публикация протоколов и определение победителя аукциона. Кроме того, комиссия имеет право устанавливать дополнительные квалификационные требования и отменять аукционы в случае необходимости. Кабмин наделил комиссию правом бороться с аномально низкими предложениями участников, то есть отклонять такие предложения, если участники не могут их обосновать. Соответствующее решение будет публиковаться в электронной системе закупок.

Отныне отбор управителей сложных объектов будет проводиться с учетом специфики актива путем поименного открытого голосования членов Комиссии, результаты которого будут фиксироваться в протоколе и обнародоваться.

Постановлением № 136 КМУ отменил устаревший порядок 2018 года, внедряя новые правила контроля за управлением активами.

Теперь контроль — это обеспечение сохранности активов и их экономической стоимости, оценка обоснованности расходов управителя, определение факта наличия или отсутствия потенциального или реального конфликта интересов и наличия признаков связанности управителя с собственником арестованных активов, подозреваемым, обвиняемым в соответствующем уголовном производстве.

Более того, одна из главных задач контроля — проверка своевременности и полноты перечисления в государственный бюджет поступлений от управления активами. Если расходы управителя необоснованны, или стоимость актива уменьшилась без объективных причин — управитель оказывается под угрозой не только потери контракта, но и судебных исков.

Контроль осуществляется на основании приказа АРМА:

в форме камеральной проверки — в срок, не превышающий семь рабочих дней;

в форме выездной проверки — в срок, не превышающий 14 рабочих дней.

Цель проверки — соотнесение фактических результатов с ожидаемыми. По результатам проверки составляется соответствующая справка, и если управитель не выполняет предложения АРМА, изложенные в справке по результатам контроля, договор на управление может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Важно, что отныне АРМА получило право использовать сведения из государственных реестров, банков данных и автоматизированных систем в процессе проверки.

Каким же образом АРМА будет рассчитывать ожидаемую стоимость закупки услуг управителя активов? Порядок № 137 устанавливает методологию определения ожидаемой стоимости закупки услуг управления арестованными активами, переданными АРМА по решению суда (кроме денег и банковских металлов) и в отношении которых не удалось определить управителя через конкурс. Расчет осуществляет ответственное должностное лицо структурного подразделения АРМА с применением комбинированной модели из четырех источников данных.

Методика АРМА построена по классической логике публичных закупок — от рынка к финансовой модели. Однако специфика арестованных активов делает рынок узким и нестабильным, что создает риск лишь формального применения методов и системного занижения ожидаемой стоимости.

Переход к коллегиальному управлению сложными активами и усиление контроля за эффективностью — must have при борьбе с коррупционной составляющей. Комиссия должна стать работающим фильтром для управителей важными для бюджета активами, а использование электронной системы закупок — повысить публичный контроль. Тем не менее, есть несколько моментов, оставляющих лазейки для злоупотреблений. Документом не определено понятие «надлежащее управление», что оставляет место для раздумий и возможностей для разного трактования. Так же и понятие «обоснованных расходов управителя» — по каким критериям будет оцениваться обоснованность? Только практика покажет, насколько эффективно заработает новая система и готово ли АРМА внедрять новые принципы работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.