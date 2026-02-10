Створення спецкомісії та посилений контроль за управителями: для АРМА прописали нові правила

Кабінет Міністрів впроваджує прозоре колегіальне управління складними активами.

Сьогодні курс на боротьбу з корупцією не просто внутрішня потреба країни, а й критична необхідність, викликана необхідністю економічної стабільності та європейською інтеграцією. Виявлення та арешт незаконно набутих активів — це лише половина справи. У сучасних умовах важливо налагодити ефективне управління такими активами задля збереження їх економічної вартості та мінімізації ризиків зловживань.

За 10 років діяльності Агентство з розшуку та менеджменту активів пройшло довгий шлях розвитку, при цьому піддаючись жорсткій критиці щодо ефективності своєї роботи саме через непрозорість відбору управителів та формальний контроль за їхньою діяльністю. НАЗК при створенні державних антикорупційних програм наголошувало на недосконалості законодавства, що регулює діяльність АРМА, та низькій результативності процесів передачі в управління АРМА активів.

Проте, як вже писала «Судово-юридична газета» 30 липня 2025 року офіційно набув чинності закон 4503-IX щодо реформи АРМА. Окремі його положення набули чинності 30 січня 2026 року, і одна з головних змін – поділ арештованих активів на «прості» та «складні» з різними механізмами відбору управителів.

Раніше АРМА застосовувало однакову конкурсну процедуру для управління будь-якими активами, тепер чіткий поділ. До простих активів належать грошові кошти та одиничне рухоме або нерухоме майно – наприклад, квартири, нежитлові приміщення, транспортні засоби, земельні ділянки. Для таких активів головним критерієм для вибору управителя буде найвигідніша ціна у системі електронних закупівель. До складних активів відносяться єдині майнові комплекси, активи або пули активів, частки у статутному капіталі та акції, а також майно вартістю понад 20 тисяч прожиткових мінімумів. Для таких активів передбачено індивідуальні бізнес-плани та підвищені вимоги до управителів.

5 лютого 2026 Кабінет Міністрів ухвалив новий пакет постанов, що передає долю складних активів Комісії з визначення їх управителя. До пакету прийнятих документів увійшли:

«Деякі питання відбору управителя складного активу (активів)» № 167;

«Питання Комісії з визначення управителя складних активів» № 138;

«Деякі питання відбору управителя простого активу (активів)» № 166 ;

«Про затвердження Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами» № 136;

«Про затвердження Порядку розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі послуг з управління активом (активами) Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 137.

Прийняття зазначених документів спроба поставити агентство на нові професійні рейки та запровадити механізм наповнення бюджету.

Одним із головних нововведень стала поява Комісії з визначення управителя складних активів. Це постійно діючий колегіальний орган, утворений АРМА для проведення оцінювання учасників процедури відбору управителя складних активів, що складається з восьми членів, чотири з яких визначені АРМА, та по одному - бізнес-омбудсменом, НКЦПФР, Мінекономіки та Мін'юстом.

Засідання комісії потребує дотримання кворуму: повноважною комісія вважається лише за умови присутності 5 членів, причому двоє з них обов’язково мають бути зовнішніми. Важливо, що залучення бізнес-омбудсмена та членів від міністерств має підвищити довіру бізнесу до процедур відбору.

До основних обов’язків комісії віднесено оцінювання пропозицій, прийняття рішень щодо відповідності учасників, публікацію протоколів та визначення переможця аукціону. Крім того, комісія має право встановлювати додаткові кваліфікаційні вимоги та скасовувати аукціони у разі необхідності. Кабмін наділив комісію правом боротися з аномально низькими пропозиціями учасників, тобто відхиляти такі пропозиції, якщо учасники не можуть їх обґрунтувати. Відповідне рішення буде публікуватися в електронній системі закупівель.

Відтепер відбір управителів складних об’єктів буде проводитись з урахуванням специфіки активу шляхом поіменного відкритого голосування членів Комісії, результати якого будуть фіксуватися в протоколі та оприлюднюватися.

Постановою № 136 КМУ скасував застарілий порядок 2018 року, впроваджуючи нові правила контролю за управлінням активами.

Тепер контроль - забезпечення збереження активів та їх економічної вартості, оцінка обгрунтованості витрат управителя, визначення факту існування чи відсутності потенційного або реального конфлікту інтересів і наявності ознак пов'язаності управителя з власником арештованих активів, підозрюваним, обвинуваченим у відповідному кримінальному провадженні.

Ба більше, одна із головних задач контролю — перевірка своєчасності та повноти перерахування до державного бюджету надходжень від управління активами. Якщо витрати управителя необґрунтовані, або вартість активу зменшилася без об’єктивних причин — управитель опиняється під загрозою не лише втрати контракту, а й судових позовів.

Контроль здійснюється на підставі наказу АРМА:

- у формі камеральної перевірки — у строк, що не перевищує сім робочих днів;

- у формі виїзної перевірки — у строк, що не перевищує 14 робочих днів.

Мета перевірки — співвідношення фактичних результатів з очікуваними. За результатами перевірки складається відповідна довідка, і якщо управитель не виконує пропозиції АРМА, викладені у довідці за результатами контролю, договір на управління може бути розірваний в односторонньому порядку.

Важливо, що відтепер АРМА отримало право використовувати відомості з державних реєстрів, банків даних та автоматизованих систем у процесі перевірки.

Яким же чином АРМА буде розраховувати очікувану вартість закупівлі послуг управителя активів. Порядок № 137 встановлює методологію визначення очікуваної вартості закупівлі послуг управління арештованими активами, що передані АРМА за ухвалою суду (крім грошей і банківських металів) і щодо яких не вдалося визначити управителя через конкурс. Розрахунок здійснює відповідальна посадова особа структурного підрозділу АРМА із застосуванням комбінованої моделі з чотирьох джерел даних.

Методика АРМА побудована за класичною логікою публічних закупівель — від ринку до фінансової моделі. Однак специфіка арештованих активів робить ринок вузьким і нестабільним, що створює ризик лише формального застосування методів та системного заниження очікуваної вартості.

Перехід до колегіального управління складними активами та посилення контролю за ефективністю — must have при боротьбі з корупційною складовою. Комісія має стати працюючим фільтром для управителів важливими для бюджету активами, а використання електронної системи закупівель підвищити публічний контроль. Проте, є декілька моментів, які залишають лазівки для зловживань. Документом не визначено поняття належне управління, що залишає місце для роздумів і можливостей для різного трактування. Так само і поняття обґрунтованих витрат управителя - за якими критеріями буде оцінюватись обгрунтованість? Тільки практика покаже наскільки ефективно запрацює нова система і чи готове АРМА впроваджувати нові принципи роботи.

