Правительство предлагает депутатам интегрировать судебно-психиатрическую экспертизу в КУоАП

На сайте Верховной Рады опубликован правительственный проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно проведения судебно-психиатрической экспертизы в административном производстве № 15002 от 05.02.2026.

Проектом Закона предлагается дополнить КУоАП новой статьей 280-1, которой предусмотреть, что в случае наличия достаточных данных о том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, могло находиться в состоянии невменяемости во время совершения противоправного действия или бездействия, орган (должностное лицо), в производстве которого находится дело об административном правонарушении, назначает судебно-психиатрическую экспертизу с согласия либо по ходатайству лица, привлекаемого к административной ответственности, или его законного представителя.

В случае непредоставления такого согласия протокол об административном правонарушении вместе с материалами дела для дальнейшего рассмотрения и принятия решения незамедлительно, но не позднее 24 часов, направляется органом (должностным лицом) в суд.

При этом в случае необходимости при наличии достаточных оснований суд (судья) может назначить судебно-психиатрическую экспертизу лицу, привлекаемому к административной ответственности, без его согласия. В связи с этим назначение судебно-психиатрической экспертизы без согласия лица, привлекаемого к административной ответственности, возможно исключительно по решению суда, которое основывается на наличии достаточных данных. Достаточными данными в соответствии с проектом Закона определяются документы, выданные учреждениями по оказанию психиатрической помощи или врачами-психиатрами, подтверждающие сведения о предоставлении лицу, привлекаемому к административной ответственности, психиатрической помощи и/или о том, что поведение лица во время или после совершения противоправного действия или бездействия было или является неадекватным (помрачение сознания, нарушения восприятия, мышления, воли, эмоций, интеллекта или памяти и т. п.).

Заключительными положениями проекта Закона предусмотрено внесение изменения в статью 71 Закона Украины «О судебной экспертизе», согласно которому основанием проведения судебной экспертизы также будет решение органа (должностного лица), в производстве которого находится дело об административном правонарушении.

Как и почему появился законопроект

На сегодняшний день нормами КУоАП не определен порядок и основания проведения судебно-психиатрической экспертизы, что стало основанием для принятия решения Европейским судом по правам человека по результатам рассмотрения дела «Заиченко против Украины (№ 2)» (заявление № 45797/09) в пользу заявителя.

Так, в решении ЕСПЧ по указанному делу подчеркивается, что ни одно лишение свободы лица, считающегося психически больным, не может рассматриваться как соответствующее подпункту «е» пункта 1 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, если оно было назначено без заключения медицинского эксперта. Это правило применяется даже тогда, когда целью содержания заявителя является именно получение медицинского заключения. В неотложных случаях или в случаях, когда лицо задержано вследствие агрессивного поведения, допустимым может быть получение такого заключения сразу после задержания. Во всех иных случаях необходима предварительная консультация с врачом.

Также ЕСПЧ в указанном выше деле отмечает, что единственным основанием помещения заявителя в психиатрическую больницу были сомнения судьи относительно состояния его психического здоровья, в связи с чем судья назначил стационарную психиатрическую экспертизу заявителя, что означало помещение его в психиатрическую больницу сроком до 30 суток, без получения предварительного медицинского заключения и при отсутствии в материалах дела каких-либо медицинских или иных документов, которые обуславливали бы такое решение. ЕСПЧ в своем выводе указал на существование пробела в соответствующем национальном законодательстве, касающемся проведения судебно-психиатрической экспертизы в рамках административного производства, и фактическое отсутствие урегулирования этого вопроса, что повлекло нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции.

Таким образом, положения проекта Закона прежде всего направлены именно на недопущение безосновательного назначения судебно-психиатрической экспертизы, а также помещения в психиатрическую больницу лица, привлекаемого к административной ответственности, и, как следствие, нарушения законных прав такого лица, на чем акцентировал внимание ЕСПЧ в указанном решении.

Автор: Тарас Лученко

