Декриминализация дисциплинарных нарушений в местах несвободы: опубликован правительственный законопроект

Опубликованный законопроект предусматривает декриминализацию дисциплинарных нарушений осужденных и пересмотр порядка применения изоляционных мер в местах лишения свободы.

Фото: Полиция Киевской области

На сайте Верховной Рады опубликован правительственный Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и Уголовно-исполнительный кодекс Украины относительно гуманизации законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний № 15002 от 05.02.2026.

Ранее о его согласовании Кабинетом Министров Украины сообщало Министерство юстиции.

Проектом Закона предлагается исключить статью 391 Уголовного кодекса Украины, которой установлена уголовная ответственность за злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний.

В связи с этим вносятся изменения в статью 140 Уголовно-исполнительного кодекса Украины относительно исключения содержания в исправительных колониях максимального уровня безопасности лиц, осужденных за злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения.

Также проектом Закона предлагается дополнить перечень мер взыскания, применяемых к лицам, лишенным свободы, взысканием в виде перевода осужденных, которые содержатся в исправительных колониях (секторах) минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, исправительных колониях (секторах) среднего уровня безопасности либо обычных жилых помещениях исправительных колоний (секторов) максимального уровня безопасности, в помещения камерного типа исправительных колоний (секторов) максимального уровня безопасности на срок от трех месяцев до одного года.

Предусматривается применение меры взыскания в виде помещения осужденных, которые содержатся в исправительных колониях, кроме осужденных, которые содержатся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегчёнными условиями содержания, в помещение камерного типа на срок до трех месяцев.

В то же время с целью приведения положений Уголовно-исполнительного кодекса Украины в соответствие с европейскими стандартами предлагается исключить применение к осужденным взыскания в виде перевода в одиночную камеру.

Кроме того, проектом Закона вносятся изменения в статьи 134, 135 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, согласно которым: помещение осужденного в дисциплинарный изолятор, карцер или помещение камерного типа осуществляется по мотивированному постановлению начальника колонии или лица, исполняющего его обязанности, с определением срока содержания; перевод осужденного, который содержится в исправительной колонии (секторе) минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, исправительной колонии (секторе) среднего уровня безопасности либо обычном жилом помещении исправительной колонии (сектора) максимального уровня безопасности, в помещение камерного типа исправительной колонии (сектора) максимального уровня безопасности осуществляется по решению суда. Указанное взыскание применяется за совершение злостного неповиновения администрации исправительной колонии.

Также предлагается внести изменения в статьи 537, 539 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно вопросов, которые решаются судом во время исполнения приговоров, и порядка решения судом этих вопросов.

В частности, во время исполнения приговоров суд имеет право решать вопрос о применении меры взыскания к лицам, лишенным свободы, в виде перевода осужденного из исправительной колонии (сектора) минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, исправительной колонии (сектора) среднего уровня безопасности либо обычного жилого помещения исправительной колонии (сектора) максимального уровня безопасности в помещение камерного типа исправительной колонии (сектора) максимального уровня безопасности.

Ходатайства (представления) администрации исправительной колонии о применении взыскания к лицам, лишенным свободы, в виде перевода осужденного, который содержится в исправительной колонии (секторе) минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, исправительной колонии (секторе) среднего уровня безопасности либо обычном жилом помещении исправительной колонии (секторе) максимального уровня безопасности, в помещение камерного типа исправительной колонии (сектора) максимального уровня безопасности, а также о принудительном кормлении осужденного рассматриваются судьей единолично в течение 24 часов с момента поступления соответствующего ходатайства (представления) в суд.

Причины законодательных изменений

Статьей 391 Уголовного кодекса Украины установлена уголовная ответственность за злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний в виде лишения свободы на срок до трех лет. В контексте реформирования уголовного права Украины и гармонизации его с европейскими стандартами возникает вопрос целесообразности существования данной нормы в Уголовном кодексе Украины.

Статья 391 Уголовного кодекса Украины имеет ряд противоречий и несогласованностей, в частности по следующим причинам. Понятия «злостное неповиновение» и «иное противодействие администрации в законном осуществлении ее функций» на сегодняшний день не имеют четких критериев, что иногда на практике приводит к субъективной оценке со стороны администрации учреждения исполнения наказаний и создает риски злоупотреблений и фактического давления на осужденных.

Действующая редакция статьи 391 Уголовного кодекса Украины на практике не может быть применена к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, поскольку в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Украины взыскание в виде перевода в помещение камерного типа (одиночную камеру) к таким лицам не применяется. Кроме того, статья 391 Уголовного кодекса Украины фактически предусматривает уголовную ответственность за совершение дисциплинарных нарушений. Таким образом, такая конструкция нормы статьи 391 Уголовного кодекса Украины противоречит концептуальным основам уголовного законодательства относительно недопустимости преюдиции как квалифицирующего признака уголовного правонарушения.

Кроме того, указанные положения не согласуются с положениями статьи 23 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно непосредственного исследования доказательств судом. На сегодняшний день ни в одной стране Европейского Союза не предусмотрена уголовная ответственность за дисциплинарные нарушения осужденных. Подобные случаи рассматриваются в административном или дисциплинарном порядке с соблюдением принципов справедливого процесса. Таким образом, Украина сохраняет устаревшую советскую практику.

В докладе для Правительства Украины по результатам визита Европейского комитета по предупреждению пыток в период с 04 по 13 августа 2020 года отмечено, что «ЕКПП неоднократно рекомендовал отменить статью 391 Уголовного кодекса, согласно которой осужденные лица могут быть приговорены к дополнительному сроку до трех лет лишения свободы за неоднократные нарушения дисциплины. Комитет крайне обеспокоен тем, что эта рекомендация остается невыполненной; он призывает органы власти без дальнейших промедлений отменить статью 391 Уголовного кодекса».

В современном демократическом обществе система уголовного правосудия должна обеспечивать баланс между правопорядком и правами человека. Существование статьи 391 Уголовного кодекса Украины не соответствует принципам гуманизма, правовой определенности и прав человека. В то же время исключение статьи 391 Уголовного кодекса Украины требует наличия в уголовно-исполнительном законодательстве иных механизмов воздействия на осужденных, которые совершают злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительной колонии и являются злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания.

Кроме того, частью девятой статьи 132 Уголовно-исполнительного кодекса Украины предусмотрено применение взыскания, в частности в виде перевода осужденных, которые содержатся в исправительных колониях, кроме осужденных, которые содержатся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегчёнными условиями содержания, в одиночную камеру на срок до трех месяцев.

В Общем докладе ЕКПП, опубликованном в 2011 году (CPT/Inf(2011)28-part2), отмечено, что «с учетом потенциально очень вредного воздействия одиночного заключения ЕКПП считает, что принцип пропорциональности требует, чтобы оно использовалось в качестве дисциплинарного наказания лишь в исключительных случаях и как крайняя мера, и на как можно более короткий период времени. Во многих государствах — членах Совета Европы наблюдается тенденция к снижению максимально возможного срока одиночного заключения в качестве наказания. ЕКПП считает, что максимальный срок не должен превышать 14 дней за такое правонарушение, а желательно — меньше. Кроме того, должны быть запрещены последовательные дисциплинарные взыскания, приводящие к непрерывному периоду одиночного заключения, превышающему максимальный срок. Любые правонарушения, совершенные заключенным, которые, по мнению суда, требуют более строгих санкций, должны рассматриваться системой уголовного правосудия» (см. п. 79 решения).

Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы в своем Комментарии к Европейским пенитенциарным правилам подчеркнул, что «Правило 60.6.d обязывает правительства объявлять посредством национального законодательства конкретный максимальный срок, по истечении которого заключенный не может содержаться в одиночном заключении. Устанавливая этот срок, правительства должны осознавать, что если этот максимальный срок будет слишком длительным, это будет равносильно бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию. ЕКПП считает, что максимальный срок одиночного заключения, назначенного по дисциплинарным основаниям, не должен превышать 14 дней и желательно быть меньшим».

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) описывают одиночное заключение продолжительностью более 15 дней подряд как длительное одиночное заключение (Правило 44) и прямо запрещают его (Правило 43).

Автор: Тарас Лученко

