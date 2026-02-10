  1. В Украине

Украинцам, которые не получили пенсию в январе, ПФ направил сообщение — что нужно сделать

15:09, 10 февраля 2026
Лицам, которые прошли в 2025 году физическую идентификацию, но не подали уведомление о неполучении выплат от государства-агрессора, направлено напоминание о необходимости сделать это в кратчайшие сроки.
Пенсионный фонд сообщил, что повторно направил сообщения пенсионерам и получателям страховых выплат о необходимости прохождения идентификации.

«Пенсионерам и получателям страховых выплат, которым необходимо пройти физическую идентификацию или подать уведомление о неполучении выплат от РФ, Пенсионный фонд Украины повторно (по результатам обработки данных в январе) направил в личные кабинеты на вебпортале электронных услуг Фонда соответствующие сообщения», — сообщили в ПФ.

В частности, получателям пенсий, которые находятся на временно оккупированных территориях (ТОТ) или выехали за границу и не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года, направлено напоминание о необходимости ее прохождения.

В сообщениях содержатся активные ссылки с информацией о том, как пройти физическую идентификацию и подать уведомление о неполучении выплат от РФ.

Чтобы ознакомиться с сообщением, необходимо выполнить несколько шагов.

На вебпортале Пенсионного фонда Украины

Шаг 1. Перейдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

Шаг 2. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпис или ID.GOV.UA и войдите в личный кабинет.

Шаг 3. В меню слева выберите раздел «Мои сообщения».

Шаг 4. В появившемся окне перейдите в «Индивидуальные сообщения» и ознакомьтесь с текстом сообщения.

В мобильном приложении «Пенсионный фонд Украины»

Шаг 1. Войдите в приложение, авторизовавшись одним из способов: с помощью КЭП, Дія.Підпис или ID.GOV.UA.

Шаг 2. Во вкладке «Сообщения» проверьте последнее отправленное сообщение.

