Українцям, які не отримали пенсію у січні, ПФ надіслав повідомлення – що треба зробити

Пенсійний фонд повідомив, що повторно надіслав повідомлення пенсіонерам та отримувачам страхових виплат про необхідність проходження ідентифікації.

«Пенсіонерам та отримувачам страхових виплат, яким необхідно пройти фізичну ідентифікацію або подати повідомлення про неотримання виплат від РФ, Пенсійний фонд України повторно (за результатами опрацювання даних у січні) надіслав в особисті кабінети на вебпорталі електронних послуг Фонду відповідні повідомлення», - заявили у ПФ

Зокрема, отримувачам пенсій, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або виїхали за кордон, та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, надіслано нагадування про необхідність її проходження.

Тим особам, які пройшли у 2025 році фізичну ідентифікацію, але не подали повідомлення про неотримання виплат від держави-агресора, надіслано нагадування про необхідність зробити це в найкоротший термін.

У повідомленнях є активні посилання на інформацію, як пройти фізичну ідентифікацію та подати повідомлення про неотримання виплат від РФ.

Щоб ознайомитись з повідомленням, потрібно зробити кілька кроків.

На вебпорталі Пенсійного фонду України

Крок 1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Крок 2. Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або ID.GOV.UA. Увійдіть в особистий кабінет.

Крок 3. У меню ліворуч і оберіть рубрику “Мої повідомлення“.

Крок 4. У вікні, що з’явиться на екрані, перейдіть в “Індивідуальні повідомлення“ та ознайомтесь з текстом повідомлення.

У мобільному застосунку “Пенсійний фонд України”

Крок 1. Увійдіть у застосунок, авторизувавшись одним зі способів: за КЕП, Дія.Підпис або ID.GOV.UA.

Крок 2. У вкладці “Повідомлення” перевірте останнє надіслане повідомлення.

