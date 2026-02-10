Изменились правила создания «Дія Підпису»: что нужно знать перед юридически значимыми действиями

Для активации необходимо иметь физический биометрический документ и смартфон с поддержкой NFC.

Министерство юстиции Украины сообщило, что начал работать новый механизм создания и использования Дія.Підпису. Изменения касаются всех граждан, которые пользуются цифровыми государственными сервисами, в частности услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, такими как онлайн-регистрация брака.

В ведомстве напомнили, что 14 февраля онлайн-регистрация брака будет работать с дополнительными слотами для бронирования.

«Рекомендуем парам заблаговременно проверить действительность Дія.Підпису и, при необходимости, пройти активацию по обновленным правилам», — говорится в заявлении.

Почему это важно?

Подписание актовой записи о браке является юридически значимым действием. Именно с момента подписания формируется официальный запись в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан. Поэтому действительность и актуальность электронного подписи — ключевое условие для бесперебойного проведения церемонии.

Теперь во время активации приложение дополнительно проверяет личность путем считывания биометрического документа через NFC и фотоидентификации пользователя. Это повышает уровень защиты персональных данных и исключает несанкционированное использование подписи.

Важно:

если Дія.Підпис уже активен — для подписания документов достаточно ввести PIN-код;

после активации через NFC повторная фотоверификация для каждого подписания не требуется;

повторная активация необходима только в случае деактивации или окончания срока действия подписи.

Как создать подпись?

В приложении выберите раздел «Дія.Підпис» и нажмите «Активировать». Отсканируйте номер ID-карты, биометрического заграничного паспорта или вида на жительство. Приложите документ к задней панели смартфона для считывания через NFC. Подтвердите личность с помощью фото. Создайте новый шестизначный код.

Для активации необходимо иметь физический биометрический документ и смартфон с поддержкой NFC.

Министерство юстиции Украины рекомендует учитывать обновленные требования заранее, чтобы пользование цифровыми сервисами оставалось быстрым, безопасным и удобным.

