Изменились правила создания «Дія Підпису»: что нужно знать перед юридически значимыми действиями
Министерство юстиции Украины сообщило, что начал работать новый механизм создания и использования Дія.Підпису. Изменения касаются всех граждан, которые пользуются цифровыми государственными сервисами, в частности услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, такими как онлайн-регистрация брака.
В ведомстве напомнили, что 14 февраля онлайн-регистрация брака будет работать с дополнительными слотами для бронирования.
«Рекомендуем парам заблаговременно проверить действительность Дія.Підпису и, при необходимости, пройти активацию по обновленным правилам», — говорится в заявлении.
Почему это важно?
Подписание актовой записи о браке является юридически значимым действием. Именно с момента подписания формируется официальный запись в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан. Поэтому действительность и актуальность электронного подписи — ключевое условие для бесперебойного проведения церемонии.
Теперь во время активации приложение дополнительно проверяет личность путем считывания биометрического документа через NFC и фотоидентификации пользователя. Это повышает уровень защиты персональных данных и исключает несанкционированное использование подписи.
Важно:
если Дія.Підпис уже активен — для подписания документов достаточно ввести PIN-код;
после активации через NFC повторная фотоверификация для каждого подписания не требуется;
повторная активация необходима только в случае деактивации или окончания срока действия подписи.
Как создать подпись?
- В приложении выберите раздел «Дія.Підпис» и нажмите «Активировать».
- Отсканируйте номер ID-карты, биометрического заграничного паспорта или вида на жительство.
- Приложите документ к задней панели смартфона для считывания через NFC.
- Подтвердите личность с помощью фото.
- Создайте новый шестизначный код.
Для активации необходимо иметь физический биометрический документ и смартфон с поддержкой NFC.
Министерство юстиции Украины рекомендует учитывать обновленные требования заранее, чтобы пользование цифровыми сервисами оставалось быстрым, безопасным и удобным.
