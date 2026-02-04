Процедуру создания «Дія Підпису» изменят — как будет работать услуга

Создать Дія.Підпис можно будет только с NFC.

В ближайшее время в «Дії» появится новый процесс создания и использования Дія.Підпису. Об этом сообщила пресс-служба ГП «Дія».

Отмечается, что создать Дія.Підпис можно будет только с NFC.

Новый процесс будет выглядеть так:

перейдите в Меню → Дія.Підпис → Активировать Дія.Підпис,

отсканируйте номер ID-карты, заграничного паспорта или биометрического удостоверения,

приложите документ к телефону для считывания данных через NFC, подтвердите личность фотопроверкой, создайте 6-значный код.

Ранее для подтверждения использовались фотоверификация и 5-значный код.

Теперь — 6-значный код.

«Если у вас уже есть Дія.Підпис, то ваш подпись, созданная ранее, останется действительной.

Но когда вы решите создать ее заново или срок ее действия истечет, процесс уже будет через NFC.

Теперь необходимо иметь физический биометрический документ — ID-карту, заграничный паспорт или удостоверение на постоянное либо временное проживание. Также телефон должен поддерживать NFC.

Если нет биометрического документа или телефон без NFC, воспользоваться сервисом не получится.

Мы обновляем Дія.Підпис, чтобы он был еще более безопасным и надежным», — говорится в заявлении.

