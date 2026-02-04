Процедуру створення «Дія Підпису» змінять — як працюватиме послуга

Створити Дія.Підпис можна буде тільки з NFC.

Найближчим часом у Дії зʼявиться новий процес створення та використання Дія.Підпису. Про це повідомила пресслужба ДП «Дія».

Зазначається, що створити Дія.Підпис можна буде тільки з NFC.

Новий процес виглядатиме так:

перейдіть у Меню → Дія.Підпис → Активувати Дія.Підпис,

відскануйте номер ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки,

прикладіть документ до телефону для зчитування даних через NFC, підтвердіть особу фотоперевіркою, створіть 6-значний код.

Раніше для підтвердження були фотоверифікація та 5-значний код.

Тепер — 6-значний код.

«Якщо у вас уже є Дія.Підпис, то ваш підпис, створений раніше, залишиться дійсним.

Але коли ви вирішите створити його заново або його термін дії закінчиться, процес уже буде через NFC.

Тепер потрібно мати фізичний біометричний документ ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на постійне чи тимчасове проживання. Також телефон має підтримувати NFC.

Якщо немає біометричного документа або телефон без NFC, скористатися сервісом не вийде.

Ми оновлюємо Дія.Підпис, щоб він був ще безпечнішим і надійнішим», - йдеться у заяві.

