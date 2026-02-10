  1. В Україні

Змінилися правила створення «Дія Підпису»: що потрібно знати перед юридично значущими діями

16:00, 10 лютого 2026
Міністерство юстиції України повідомило, що запрацював новий механізм створення та використання Дія.Підпису. Зміни стосуються всіх громадян, які користуються цифровими державними сервісами, зокрема послугами у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, такими як онлайн-реєстрація шлюбу.

У відомстві нагадали, що 14 лютого онлайн-реєстрація шлюбу працюватиме з додатковими слотами для бронювання.

«Рекомендуємо парам завчасно перевірити чинність Дія.Підпису та, за потреби, пройти активацію за оновленими правилами», - йдеться у заяві.

Чому це важливо?

Підписання актового запису про шлюб є юридично значущою дією. Саме з моменту підписання формується офіційний запис у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Тому чинність та актуальність електронного підпису — ключова умова для безперебійного проведення церемонії.

Тепер під час активації застосунок додатково перевіряє особу через зчитування біометричного документа по NFC та фотоідентифікацію користувача. Це підвищує рівень захисту персональних даних та унеможливлює несанкціоноване використання підпису.

Важливо:

- якщо Дія.Підпис уже активний — для підписання документів достатньо ввести PIN-код;

- після активації через NFC повторна фотоверифікація для кожного підписання не потрібна;

- повторна активація необхідна лише у разі деактивації або завершення строку дії підпису.

Як створити підпис?

  1. У застосунку оберіть розділ «Дія.Підпис» та натисніть «Активувати».
  2. Відскануйте номер ID-картки, біометричного закордонного паспорта або посвідки.
  3. Прикладіть документ до задньої панелі смартфона для зчитування через NFC.
  4. Підтвердіть особу за фото.
  5. Створіть новий шестизначний код.

Для активації необхідно мати фізичний біометричний документ та смартфон із підтримкою NFC.

Міністерство юстиції України рекомендує врахувати оновлені вимоги заздалегідь, щоб користування цифровими сервісами залишалося швидким, безпечним і зручним.

Дія

