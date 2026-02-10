  1. В Украине

Тарифы Vodafone подорожают: когда и кто будет платить больше

15:56, 10 февраля 2026
Мобильный оператор Vodafone повышает цены на ряд архивных тарифов.
Тарифы Vodafone подорожают: когда и кто будет платить больше
С 17 февраля увеличивается стоимость некоторых пакетов Vodafone. Об этом сообщает техническое сообщество рынка телекоммуникаций MZU в Facebook.

Отмечается, что подорожание коснётся только отдельных архивных тарифов, то есть закрытых для подключения новых абонентов.

Соответственно, в конце февраля будет изменена стоимость пакета услуг в тарифах:

  • Joice: 260 грн → 330 грн / 4 недели
  • Joice Start 2023: 260 грн → 330 грн / 4 недели
  • SuperNet Start+: 260 грн → 330 грн / месяц
  • Joice Start: 270 грн → 340 грн / 4 недели
  • Joice Start Special: 270 грн → 340 грн / 4 неделиTurbo: 270 грн → 340 грн / месяц
  • Joice PRO: 330 грн → 400 грн / 4 недели
  • Joice PRO 2023: 320 грн → 430 грн / 4 недели
  • SuperNet Pro: 340 грн → 445 грн / месяц
  • Joice MAX 2023: 390 грн → 500 грн / 4 недели
  • Joice MAX: 450 грн → 520 грн / 4 недели
  • SuperNet Unlim: 470 грн → 545 грн / месяц
  • Light+: 185 грн → 230 грн / 4 недели

Отмечается, что стоимость пакета услуг является ориентировочной, окончательные условия и детали оператор сообщит позже.

