Тарифы Vodafone подорожают: когда и кто будет платить больше
15:56, 10 февраля 2026
Мобильный оператор Vodafone повышает цены на ряд архивных тарифов.
С 17 февраля увеличивается стоимость некоторых пакетов Vodafone. Об этом сообщает техническое сообщество рынка телекоммуникаций MZU в Facebook.
Отмечается, что подорожание коснётся только отдельных архивных тарифов, то есть закрытых для подключения новых абонентов.
Соответственно, в конце февраля будет изменена стоимость пакета услуг в тарифах:
- Joice: 260 грн → 330 грн / 4 недели
- Joice Start 2023: 260 грн → 330 грн / 4 недели
- SuperNet Start+: 260 грн → 330 грн / месяц
- Joice Start: 270 грн → 340 грн / 4 недели
- Joice Start Special: 270 грн → 340 грн / 4 неделиTurbo: 270 грн → 340 грн / месяц
- Joice PRO: 330 грн → 400 грн / 4 недели
- Joice PRO 2023: 320 грн → 430 грн / 4 недели
- SuperNet Pro: 340 грн → 445 грн / месяц
- Joice MAX 2023: 390 грн → 500 грн / 4 недели
- Joice MAX: 450 грн → 520 грн / 4 недели
- SuperNet Unlim: 470 грн → 545 грн / месяц
- Light+: 185 грн → 230 грн / 4 недели
Отмечается, что стоимость пакета услуг является ориентировочной, окончательные условия и детали оператор сообщит позже.
