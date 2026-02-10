Тарифи Vodafone подорожчають: коли і хто буде платити більше

Мобільний оператор Vodafone підвищує ціни на низку архівних тарифів.

фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 17 лютого збільшується вартість деяких пакетів Vodafone. Про це повідомляє технічна спільнота ринку телекомунікацій MZU у Фейсбук.

Зазначається, що здорожчання зачепить лише окремі архівні тарифи. Тобто, закриті для підключення нових абонентів.

Відповідно, наприкінці лютого буде змінена вартість пакету послуг в тарифах:

Joice: 260 грн -> 330 грн/4 тижні

Joice Start 2023: 260 грн -> 330 грн/4 тижні

SuperNet Start+: 260 грн -> 330 грн/місяць

Joice Start: 270 грн -> 340 грн/4 тижні

Joice Start Special: 270 грн -> 340 грн/4 тижні

Turbo: 270 грн -> 340 грн/місяць

Joice PRO: 330 грн -> 400 грн/4 тижні

Joice PRO 2023: 320 грн -> 430 грн/4 тижні

SuperNet Pro: 340 грн -> 445 грн/місяць

Joice MAX 2023: 390 грн -> 500 грн/4 тижні

Joice MAX: 450 грн -> 520 грн/4 тижні

SuperNet Unlim: 470 грн -> 545 грн/місяць

Light+: 185 грн -> 230 грн/4 тижні

Зазначається, що вартість пакета послуг є орієнтовною, остаточні умови та деталі оператор повідомить пізніше.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.