Тарифи Vodafone подорожчають: коли і хто буде платити більше

15:56, 10 лютого 2026
Мобільний оператор Vodafone підвищує ціни на низку архівних тарифів.
Тарифи Vodafone подорожчають: коли і хто буде платити більше
фото з відкритих джерел
З 17 лютого збільшується вартість деяких пакетів Vodafone. Про це повідомляє технічна спільнота ринку телекомунікацій MZU у Фейсбук. 

Зазначається, що здорожчання зачепить лише окремі архівні тарифи. Тобто, закриті для підключення нових абонентів. 

Відповідно, наприкінці лютого буде змінена вартість пакету послуг в тарифах:

  • Joice: 260 грн -> 330 грн/4 тижні
  • Joice Start 2023: 260 грн -> 330 грн/4 тижні
  • SuperNet Start+: 260 грн -> 330 грн/місяць
  • Joice Start: 270 грн -> 340 грн/4 тижні
  • Joice Start Special: 270 грн -> 340 грн/4 тижні
  • Turbo: 270 грн -> 340 грн/місяць
  • Joice PRO: 330 грн -> 400 грн/4 тижні
  • Joice PRO 2023: 320 грн -> 430 грн/4 тижні
  • SuperNet Pro: 340 грн -> 445 грн/місяць
  • Joice MAX 2023: 390 грн -> 500 грн/4 тижні
  • Joice MAX: 450 грн -> 520 грн/4 тижні
  • SuperNet Unlim: 470 грн -> 545 грн/місяць
  • Light+: 185 грн -> 230 грн/4 тижні

Зазначається, що вартість пакета послуг є орієнтовною, остаточні умови та деталі оператор повідомить пізніше.

телефон ціни

Стрічка новин

