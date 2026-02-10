  1. Публикации
ВВК получит новые полномочия: как правительство планирует изменить правила контрактной службы для иностранцев

16:05, 10 февраля 2026
Кабмин предлагает урегулировать медицинский отбор иностранцев и лиц без гражданства для контрактной службы.
Фото: 24tv.ua
Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона № 15015 от 6 февраля 2026 года «О внесении изменения в статью 70 Основ законодательства Украины об охране здоровья».

Цель документа — урегулировать проведение военно-врачебной экспертизы для иностранцев и лиц без гражданства, желающих проходить военную службу по контракту.

Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство не предусматривает полномочий военно-врачебных комиссий (ВЛК) в отношении этой категории военнослужащих. В частности, отсутствуют четкие процедуры для определения пригодности, установления причинной связи заболеваний или травм с военной службой, а также определения необходимости медико-социальной реабилитации и помощи.

Проект предусматривает внесение изменений в часть первую статьи 70 Основ законодательства Украины об охране здоровья, что позволит ВЛК определять пригодность кандидатов из числа иностранцев и лиц без гражданства, а также проводить обязательный медицинский осмотр.

Реализация этого закона направлена на урегулирование процедуры проведения военно-врачебной экспертизы в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которые выразили желание проходить военную службу по контракту. Анализ действующей законодательной базы и практический опыт привлечения таких лиц на военную службу выявили существенный правовой пробел.

Устранение этого пробела путем расширения полномочий ВЛК является важным шагом, который не только создаст четкую правовую основу, но и будет способствовать эффективному привлечению иностранцев и лиц без гражданства к службе в Вооруженных Силах Украины.

Авторы законопроекта отмечают, что законопроект не требует дополнительного финансирования — реализация предусмотрена в пределах средств, выделенных Министерству обороны.

Также законопроект не содержит положений, создающих риски дискриминации, нарушения прав человека или антикоррупционных норм, и согласуется с действующим законодательством и международными обязательствами Украины.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №14052, который предусматривает изменения в отдельные законы Украины относительно правового статуса и медицинского обеспечения военнослужащих среди иностранцев и лиц без гражданства.

ВСУ Кабинет Министров Украины иностранец мобилизация ВВК военнообязанный воинский учет

