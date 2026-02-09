  1. В Украине

Для иностранных военнослужащих в ВСУ урегулировали оформление видов на жительство — закон подписан

12:55, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский подписал закон о видах на жительство и медобеспечение военнослужащих из числа иностранцев в Украине.
Для иностранных военнослужащих в ВСУ урегулировали оформление видов на жительство — закон подписан
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский 9 февраля подписал законопроект № 14052 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового статуса и медицинского обеспечения военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечают в парламенте, закон предусматривает актуализацию правового регулирования вопросов документирования иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы, приведение законодательства в соответствие с принципами равенства и справедливости путем распространения отдельных социальных гарантий на иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в составе Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и Национальной гвардии Украины.

Законом внесены изменения в законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины» и «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей».

Изменениями в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», в частности, предусматривается:

  • документировать иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины, видами на временное проживание на период действия контракта о прохождении военной службы и в течение трех месяцев после его прекращения (расторжения), за исключением определенных случаев прекращения (расторжения) контракта;
  • определить перечень документов, на основании которых будет выдаваться вид на временное проживание для вышеуказанных лиц;
  • возможность для иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Украине, подавать для получения вида на временное проживание паспортный документ, срок действия которого истек или который подлежит обмену, в случае если за получением нового документа лицо обязано обратиться в органы государственной власти страны гражданской принадлежности или страны предыдущего постоянного проживания, если такая страна совершила акт вооруженной агрессии против Украины или не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Законом также предусматривается определить сроки обращения за оформлением вида на временное проживание иностранцами и лицами без гражданства, которые заключили контракт о прохождении военной службы до принятия этого Закона, — в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного Закона.

Изменениями в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины» предусматривается сократить срок вступления в силу указанного закона (до трех месяцев), а также срок выполнения Кабинетом Министров поручения по принятию соответствующих нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации, подготовке и подаче необходимых проектов законов (до трех месяцев). Кроме того, в Законе Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» устанавливается норма, согласно которой его действие не будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, кроме положений, касающихся денежного обеспечения, медицинского обеспечения и предоставления отпусков военнослужащим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон паспорт ВСУ военные документы Госмиграционная служба Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.

Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Малозначительное дело: Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства по вопросу недействительности договоров

Суд установил, что спор не имеет значительного общественного или правового интереса для кассационного пересмотра.

ЕСПЧ подтвердил отсутствие легитимности решений Дисциплинарной палаты Польши по делу MORAWIEC v. POLAND

ЕСПЧ выявил нарушение свободы выражения мнения польской судьи в результате уголовного преследования за публичную критику судебной реформы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]