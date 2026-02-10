ВЛК отримає нові повноваження: як уряд планує змінити правила контрактної служби для іноземців

Кабмін пропонує врегулювати медичний відбір іноземців та осіб без громадянства для контрактної служби.

Фото: 24tv.ua

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект Закону № 15015 від 6 лютого 2026 року «Про внесення зміни до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я».

Мета документа — врегулювати проведення військово-лікарської експертизи для іноземців та осіб без громадянства, які бажають проходити військову службу за контрактом.

Як зазначається у пояснювальній записці, чинне законодавство не передбачає повноважень військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо цієї категорії військовослужбовців. Зокрема, відсутні чіткі процедури для визначення придатності, встановлення причинного зв’язку захворювань чи травм із військовою службою, а також визначення необхідності медико-соціальної реабілітації та допомоги.

Проєкт передбачає внесення змін до частини першої статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я, що дозволить ВЛК визначати придатність кандидатів з числа іноземців та осіб без громадянства, а також проводити обов’язковий медичний огляд.

Реалізація цього закону спрямована на врегулювання процедури проведення військово-лікарської експертизи щодо іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом. Аналіз чинної законодавчої бази та практичний досвід залучення таких осіб на військову службу виявив суттєву правову прогалину.

Усунення цієї прогалини шляхом розширення повноважень ВЛК є важливим кроком, який не лише створить чітку правову основу, а й сприятиме ефективному залученню іноземців та осіб без громадянства до служби в Збройних Силах України.

Автори законопроєкту зазначають, що законопроєкт не потребує додаткового фінансування — реалізація передбачена у межах коштів, виділених Міністерству оборони.

Також, законопроєкт не містить положень, що створюють ризики дискримінації, порушення прав людини або антикорупційних норм, та узгоджується з чинним законодавством і міжнародними зобов’язаннями України.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №14052, який передбачає зміни до окремих законів України щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців серед іноземців та осіб без громадянства.

