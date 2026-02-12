Несчастный случай на производстве и травма в быту: что нужно знать об отличиях

Несчастные случаи непроизводственного характера — это травмы, не связанные с исполнением трудовых обязанностей, в том числе и произошедшие в результате умышленного причинения телесных повреждений другим лицом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области сообщает, что во время работы из-за неосторожности или несоблюдения правил безопасности могут возникать ситуации, опасные для жизни и здоровья работника.

Несчастный случай — ограниченное во времени событие или внезапное воздействие на работника опасного производственного фактора или среды, произошедшие в процессе выполнения им трудовых обязанностей или в пути (на транспортном средстве предприятия либо по поручению работодателя), вследствие которых причинён вред здоровью, в частности от получения ранения, травмы, в том числе вследствие телесных повреждений, острого профессионального заболевания (отравления) и других отравлений, получения солнечного или теплового удара, ожога, обморожения, а также в случае утопления, поражения электрическим током, молнией и ионизирующим излучением, получения иных повреждений вследствие аварии, пожара, стихийного бедствия (землетрясения, оползня, наводнения, урагана и т. п.), контакта с представителями животного и растительного мира, которые привели к утрате работником трудоспособности на один рабочий день и более либо к необходимости перевода его на другую (более лёгкую) работу не менее чем на один рабочий день, исчезновения и т. п.

Расследование несчастного случая на производстве проводится в соответствии с Порядком расследования и учёта несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 337. Вид расследования определяется территориальным органом Гоструда. При проведении специального расследования территориальным органом Гоструда создаётся комиссия по специальному расследованию, при обычном расследовании оно проводится комиссией предприятия (учреждения, организации). В состав указанных комиссий входит представитель территориального органа Пенсионного фонда Украины.

Под несчастными случаями непроизводственного характера следует понимать травмы, не связанные с выполнением трудовых обязанностей, в том числе полученные вследствие причинения телесных повреждений другим лицом, отравления, самоубийства, ожоги, обморожения, утопление, поражение электрическим током, молнией, травмы, полученные вследствие стихийного бедствия, контакта с животными и т. п. (далее — несчастные случаи), которые привели к повреждению здоровья или смерти пострадавших.

В соответствии с Порядком расследования и учёта несчастных случаев непроизводственного характера, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 22.03.2001 № 270, расследованию комиссией предприятия (учреждения, организации) подлежат несчастные случаи, произошедшие во время:

следования на работу или с работы пешком, на общественном, личном или ином транспортном средстве, не принадлежащем предприятию, учреждению или организации (далее — организации) и не использовавшемся в интересах этой организации;

передвижения воздушным, железнодорожным, морским, внутренним водным, автомобильным транспортом, в электротранспорте, метрополитене, на канатной дороге, фуникулёре и на других видах транспортных средств;

выполнения общественных обязанностей (спасение людей, защита собственности, правопорядка и т. п., если это не входит в служебные обязанности);

выполнения донорских функций;

участия в общественных акциях (митингах, демонстрациях, агитационно-пропагандистской деятельности и т. п.);

участия в культурно-массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях;

проведения культурных, спортивных и оздоровительных мероприятий, не связанных с учебно-воспитательным процессом в учебных заведениях;

использования газа в быту;

совершения противоправных действий против лица, его имущества;

пользования или контакта с оружием, боеприпасами и взрывчатыми материалами;

выполнения работ в домашнем хозяйстве, использования бытовой техники;

стихийного бедствия;

пребывания в общественных местах, на объектах торговли и бытового обслуживания, в учреждениях лечебно-оздоровительного, культурно-образовательного и спортивно-развлекательного назначения, в других организациях, а также в рекреационных зонах;

контакта с животными (в том числе птицами, пресмыкающимися, насекомыми и т. п.) и растениями (в том числе грибами, водорослями и т. п.), что привело к повреждению здоровья или смерти пострадавших;

потребления (использования) непищевой продукции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.