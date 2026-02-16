  1. В Украине

Детский сад в центре Днепра вернули государству: суды признали приватизацию незаконной

22:18, 16 февраля 2026
Прокуроры обратились в суд с иском об истребовании имущества в пользу государства в лице Кабмина.
Детский сад в центре Днепра вернули государству: суды признали приватизацию незаконной
Фото: freepik
Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора добились возвращения в государственную собственность помещения дошкольного учебного заведения в центральной части Днепра.

Суды первой и апелляционной инстанций подтвердили незаконность выбытия объекта детской инфраструктуры из государственной собственности.

По данным прокуратуры, здание безосновательно зарегистрировали как частное, а в 2021 году продали коммерческой структуре за 42 млн грн.

В результате судебного разбирательства объект дошкольного образования возвращен в собственность государства. В то же время общество должно возместить коммерческой структуре средства, уплаченные по договору купли-продажи.

