Детский сад в центре Днепра вернули государству: суды признали приватизацию незаконной

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора добились возвращения в государственную собственность помещения дошкольного учебного заведения в центральной части Днепра.

Суды первой и апелляционной инстанций подтвердили незаконность выбытия объекта детской инфраструктуры из государственной собственности.

По данным прокуратуры, здание безосновательно зарегистрировали как частное, а в 2021 году продали коммерческой структуре за 42 млн грн.

Прокуроры обратились в суд с иском об истребовании имущества в пользу государства в лице Кабмина.

В результате судебного разбирательства объект дошкольного образования возвращен в собственность государства. В то же время общество должно возместить коммерческой структуре средства, уплаченные по договору купли-продажи.

