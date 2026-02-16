Дитсадок у центрі Дніпра повернули державі: суди визнали приватизацію незаконною

Прокурори звернулися до суду з позовом про витребування майна на користь держави в особі Кабміну.

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора домоглися повернення у державну власність приміщення дошкільного навчального закладу в центральній частині Дніпро.

Суди першої та апеляційної інстанцій підтвердили незаконність вибуття об’єкта дитячої інфраструктури з державної власності.

За даними прокуратури, будівлю безпідставно зареєстрували як приватну, а у 2021 році продали комерційній структурі за 42 млн грн.

Прокурори звернулися до суду з позовом про витребування майна на користь держави в особі Кабміну.

У результаті судового розгляду об’єкт дошкільної освіти повернуто у власність держави. Водночас товариство має відшкодувати комерційній структурі кошти, сплачені за договором купівлі-продажу.

