Десятки тысяч человек остались без тепло- и водоснабжения в Одессе, — Зеленский

Враг нанес разрушительные удары по энергетике Одессы.

В ночь на 17 февраля Одесса снова подверглась массированной атаке шахедами. Основной целью противника стала энергетическая инфраструктура города. В ДТЭК сообщили о крайне значительных повреждениях, восстановительные работы могут занять длительное время.

Самая сложная ситуация сейчас на Таирово — жители полностью остались без электроснабжения, также возникли перебои с водой. В городе организовали подвоз технической воды для населения.

В компании подчеркнули, что в первую очередь энергетики работают над восстановлением питания объектов критической инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский, комментируя массированный обстрел Украины, заявил, что десятки тысяч жителей Одессы остаются без тепла и водоснабжения.

«В Одессе без тепло- и водоснабжения после удара дронов десятки тысяч людей. Все необходимые службы работают, чтобы помочь. В целом под ударом были 12 областей, и, к сожалению, известно о девяти раненых, в том числе — дети. Есть повреждения более чем десяти жилых домов, железной дороги», — заявил Президент.

После ночной атаки в Одессе известно о трех пострадавших мужчинах. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома.

