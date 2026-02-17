  1. В Україні

Десятки тисяч людей залишилися без тепло- та водопостачання в Одесі, — Зеленський

10:25, 17 лютого 2026
Ворог завдав руйнівних ударів по енергетиці Одеси.
Десятки тисяч людей залишилися без тепло- та водопостачання в Одесі, — Зеленський
У ніч проти 17 лютого Одеса знову зазнала масованої атаки шахедами. Основною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура міста. У ДТЕК повідомили про вкрай значні пошкодження, відновлювальні роботи можуть зайняти тривалий час.

Найскладніша ситуація наразі на Таїрове — мешканці залишилися повністю без електропостачання, також виникли перебої з водою. У місті організували підвезення технічної води для населення.

У компанії наголосили, що першочергово енергетики працюють над відновленням живлення об’єктів критичної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи масований обстріл України, заявив, що десятки тисяч жителів Одеси залишаються без тепла та водопостачання.

"В Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів десятки тисяч людей. Усі необхідні служби працюють, щоб допомогти. Загалом під ударом були 12 областей, і, на жаль, відомо про дев’ятьох поранених, у тому числі – діти. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці", - заявив Президент.

Після нічної атаки в Одесі відомо про трьох постраждалих чоловіків. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. 

Одеса обстріл

