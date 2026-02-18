  1. В Украине
Переговоры в Женеве: Уиткофф заявил о значительном прогрессе

09:06, 18 февраля 2026
Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе по итогам первого дня трехсторонних переговоров в Женеве.
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил о положительных сдвигах в диалоге между Украиной и Россией после завершения первого раунда переговоров в Женеве.

Он отметил, что по указанию Дональда Трампа США стали модераторами в переговорах Украины и РФ.

Уиткофф добавил, что обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжать работу над соглашением.

"По указанию президента Трампа, Соединенные Штаты модерировали третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией. Благодарим Швейцарскую Конфедерацию за гостеприимство во время сегодняшних встреч», — написал Уиткофф.

Напомним, Рустем Умеров подвел итоги первого дня переговоров в Женеве.

США рф Украина переговоры

