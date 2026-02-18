Переговоры в Женеве: Уиткофф заявил о значительном прогрессе
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил о положительных сдвигах в диалоге между Украиной и Россией после завершения первого раунда переговоров в Женеве.
Он отметил, что по указанию Дональда Трампа США стали модераторами в переговорах Украины и РФ.
Уиткофф добавил, что обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжать работу над соглашением.
"По указанию президента Трампа, Соединенные Штаты модерировали третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией. Благодарим Швейцарскую Конфедерацию за гостеприимство во время сегодняшних встреч», — написал Уиткофф.
Напомним, Рустем Умеров подвел итоги первого дня переговоров в Женеве.
