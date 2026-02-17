  1. В Украине

Украина, США и РФ провели переговоры в Женеве — Рустем Умеров подвел итоги первого дня

20:16, 17 февраля 2026
Первый раунд завершен, переговоры продолжатся 18 февраля.
Украина, США и РФ провели переговоры в Женеве — Рустем Умеров подвел итоги первого дня
В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров Украины, США и РФ. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

По его словам, после общей части стороны продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

Он добавил, что на сегодня и политический, и военный блоки завершили работу.

«Благодарим американских партнеров за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе.

О результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад Президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу», — подчеркнул Умеров.

