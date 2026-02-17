  1. В Україні

Україна, США і РФ провели переговори у Женеві — Рустем Умєров підбив підсумки першого дня

20:16, 17 лютого 2026
Перший раунд завершено, перемовини продовжаться 18 лютого.
Україна, США і РФ провели переговори у Женеві — Рустем Умєров підбив підсумки першого дня
У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів України, США та РФ. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, після спільної частини сторони продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

Він додав, що на сьогодні і політичний, і військовий блоки завершили роботу.

«Дякуємо американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі.

Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь Президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу», — наголосив Умєров.

Рустем Умєров переговори

