Україна, США і РФ провели переговори у Женеві — Рустем Умєров підбив підсумки першого дня
У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів України, США та РФ. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.
За його словами, після спільної частини сторони продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.
Він додав, що на сьогодні і політичний, і військовий блоки завершили роботу.
«Дякуємо американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі.
Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь Президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу», — наголосив Умєров.
