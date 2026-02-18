Переговори у Женеві: Віткофф заявив про значний прогрес

Стів Віткофф заявив про значний прогрес за підсумками першого дня тристоронніх переговорів у Женеві.

фото: Стів Віткофф /Х

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив про позитивні зрушення в діалозі між Україною та Росією після завершення першого раунду переговорів у Женеві.

Він наголосив, що за вказівкою Дональда Трампа США стали модераторами у перемовинах України та РФ. Віткофф додав, що обидві сторони домовились проінформувати своїх лідерів та продовжувати роботу над угодою.

"За вказівкою президента Трампа, Сполучені Штати модерували третю серію тристоронніх переговорів з Україною та Росією. Дякуємо Швейцарській Конфедерації за гостинність під час сьогоднішніх зустрічей", — написав Віткофф.

Нагадаємо, Рустем Умєров підбив підсумки першого дня переговорів у Женеві.

