  1. В Украине

20 февраля в большинстве регионов будут применяться графики отключений света — Укрэнерго

19:44, 19 февраля 2026
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Фото: freepik.com
В пятницу, 20 февраля, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило «Укрэнерго».

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — заявили в «Укрэнерго».

