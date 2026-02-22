  1. В Украине

Помощь на оздоровление для военнослужащих: кто и когда может получить полную сумму

14:13, 22 февраля 2026
С какого момента возникает право на ежегодную выплату в размере месячного денежного обеспечения и при каких условиях ее могут предоставить без фактического убытия в отпуск.
Военнослужащие имеют право один раз в год получить денежную помощь для оздоровления в размере своего месячного денежного обеспечения. Когда именно возникает это право и при каких условиях выплачиваются средства — разъяснили в Запорожском областном ТЦК и СП.

Согласно Порядку выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденному приказом Министерства обороны Украины:

  • Военнослужащим, которые приобрели (приобретают) право на получение ежегодного основного (каникулярного) отпуска, один раз в год выплачивается денежная помощь для оздоровления в размере месячного денежного обеспечения.

Согласно Закону Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей»:

  • Военнослужащим продолжительность ежегодного основного отпуска в году начала военной службы исчисляется из расчета 1/12 части продолжительности отпуска [...], за каждый полный месяц службы до конца календарного года.

Таким образом военнослужащие приобретают право на отпуск и помощь для оздоровления сразу после первого полного месяца службы.

В ТЦК подчеркивают: законодательно прописано, что ежегодный основной отпуск предоставляется при условии одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения. Кроме того, могут быть другие обьективные причины отказа в предоставлении отпуска: например, уже составленный заранее график отпусков.

Также отметим, что денежная помощь для оздоровления предоставляется военнослужащим:

  • в случае их убытия в ежегодный основной отпуск полной продолжительности или во вторую часть ежегодного основного отпуска, в том числе в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы;
  • без убытия в отпуск (по их рапорту в течение текущего года) на основании приказа командира воинской части, а командиру (начальнику) — на основании приказа высшего командира (начальника) с указанием в нем суммы денежной помощи.

ВСУ военные военнослужащие ТЦК военная служба

