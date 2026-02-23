  1. В Украине

Исполнение решений украинских судов о взыскании алиментов на территории иностранного государства: какой порядок

08:48, 23 февраля 2026
При обращении по вопросу взыскания алиментов за границей необходимо учитывать, является ли соответствующее государство участником Конвенции 2007 года.
Фото: just-dnipro.gov.ua
Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило порядок исполнения решений украинских судов о взыскании алиментов на территории иностранного государства.

Отмечается, что для граждан Украины предусмотрены правовые механизмы взыскания алиментов за границей путем признания и исполнения решений украинских судов на основании международных договоров. Для этого необходимо пройти процедуру признания решения компетентным судом иностранного государства и получить разрешение на его исполнение.

Украина является участницей ряда международных договоров в данной сфере. На практике чаще всего применяется Конвенция о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания от 23.11.2007 года (далее — Конвенция 2007 года).

Конвенция 2007 года определяет порядок сотрудничества компетентных органов государств-участников с целью содействия лицам, имеющим право на содержание, в получении алиментов от лиц, проживающих за границей. В соответствии со статьей 49 Конвенции в отношениях между договаривающимися государствами она заменяет Конвенцию 1956 года в той мере, в какой совпадают сферы их применения. Аналогичная норма содержится в пункте 4 раздела I Инструкции, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 15.09.2017 № 2904/5 (далее — Инструкция № 2904/5).

Поэтому при обращении по вопросу взыскания алиментов за границей необходимо учитывать, является ли соответствующее государство участником Конвенции 2007 года. Если государство является участником одновременно Конвенции 1956 года и Конвенции 2007 года, применяется именно Конвенция 2007 года, и документы оформляются с учетом ее требований. Если же государство является участником только Конвенции 1956 года, применяется она.

Актуальная информация о перечне государств — участников Конвенции 2007 года размещена на официальном веб-портале Гаагской конференции по международному частному праву (www.hcch.net). Среди них, в частности, Австрия, Болгария, Канада, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Испания, Латвия, Литва, Черногория, Польша, Румыния, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки и другие государства.

Практические вопросы применения Конвенции 2007 года урегулированы Инструкцией № 2904/5. В соответствии с частью первой статьи 10 Конвенции определен перечень категорий заявлений, доступных для заинтересованного лица. В случае обращения с заявлением о признании и исполнении решения суда Украины на территории запрашиваемого государства заинтересованное лицо заполняет соответствующий формуляр, размещенный на официальном сайте Министерства юстиции Украины.

Для признания и исполнения решения подаются, в частности: копия решения суда, удостоверенная компетентным органом; документ, подтверждающий его подлежащность исполнению; при необходимости — документы о надлежащем уведомлении ответчика; при наличии задолженности — расчет задолженности; документы об индексации алиментов (если это предусмотрено решением), а также сведения о предоставлении бесплатной правовой помощи, если таковая предоставлялась.

Согласно пункту 4 раздела II Инструкции № 2904/5 заявление и документы, направляемые в запрашиваемое договаривающееся государство, составленные на украинском языке, должны сопровождаться переводом на официальный язык этого государства либо на иной язык, определенный им как приемлемый в соответствии со статьей 63 Конвенции.

суд

Лента новостей

Блоги
Публикации
