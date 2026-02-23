Исполнение решений украинских судов о взыскании алиментов на территории иностранного государства: какой порядок

При обращении по вопросу взыскания алиментов за границей необходимо учитывать, является ли соответствующее государство участником Конвенции 2007 года.

Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило порядок исполнения решений украинских судов о взыскании алиментов на территории иностранного государства.

Отмечается, что для граждан Украины предусмотрены правовые механизмы взыскания алиментов за границей путем признания и исполнения решений украинских судов на основании международных договоров. Для этого необходимо пройти процедуру признания решения компетентным судом иностранного государства и получить разрешение на его исполнение.

Украина является участницей ряда международных договоров в данной сфере. На практике чаще всего применяется Конвенция о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания от 23.11.2007 года (далее — Конвенция 2007 года).

Конвенция 2007 года определяет порядок сотрудничества компетентных органов государств-участников с целью содействия лицам, имеющим право на содержание, в получении алиментов от лиц, проживающих за границей. В соответствии со статьей 49 Конвенции в отношениях между договаривающимися государствами она заменяет Конвенцию 1956 года в той мере, в какой совпадают сферы их применения. Аналогичная норма содержится в пункте 4 раздела I Инструкции, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 15.09.2017 № 2904/5 (далее — Инструкция № 2904/5).

Поэтому при обращении по вопросу взыскания алиментов за границей необходимо учитывать, является ли соответствующее государство участником Конвенции 2007 года. Если государство является участником одновременно Конвенции 1956 года и Конвенции 2007 года, применяется именно Конвенция 2007 года, и документы оформляются с учетом ее требований. Если же государство является участником только Конвенции 1956 года, применяется она.

Актуальная информация о перечне государств — участников Конвенции 2007 года размещена на официальном веб-портале Гаагской конференции по международному частному праву (www.hcch.net). Среди них, в частности, Австрия, Болгария, Канада, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Испания, Латвия, Литва, Черногория, Польша, Румыния, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки и другие государства.

Практические вопросы применения Конвенции 2007 года урегулированы Инструкцией № 2904/5. В соответствии с частью первой статьи 10 Конвенции определен перечень категорий заявлений, доступных для заинтересованного лица. В случае обращения с заявлением о признании и исполнении решения суда Украины на территории запрашиваемого государства заинтересованное лицо заполняет соответствующий формуляр, размещенный на официальном сайте Министерства юстиции Украины.

Для признания и исполнения решения подаются, в частности: копия решения суда, удостоверенная компетентным органом; документ, подтверждающий его подлежащность исполнению; при необходимости — документы о надлежащем уведомлении ответчика; при наличии задолженности — расчет задолженности; документы об индексации алиментов (если это предусмотрено решением), а также сведения о предоставлении бесплатной правовой помощи, если таковая предоставлялась.

Согласно пункту 4 раздела II Инструкции № 2904/5 заявление и документы, направляемые в запрашиваемое договаривающееся государство, составленные на украинском языке, должны сопровождаться переводом на официальный язык этого государства либо на иной язык, определенный им как приемлемый в соответствии со статьей 63 Конвенции.

