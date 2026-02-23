  1. В Украине

Более 10 тысяч иностранцев из 75 стран мира служат в ВСУ

21:26, 23 февраля 2026
Ежемесячно контракты подписывают около 600 иностранцев.
Добровольцы из 75 стран мира присоединились к подразделениям Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил заместитель начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский.

По его словам, ежемесячно контракты с подразделениями Сухопутных войск подписывают около 600 граждан других государств. В то же время этот показатель может меняться в зависимости от сезона.

«Сейчас немного холоднее. Люди из теплых стран не очень едут. Можем вычесть до 50 человек из этих 600. Станет теплее, будет немного больше. Но мы говорим о среднестатистической цифре», – отметил Милевский.

В целом более 10 тысяч иностранных добровольцев в разное время служили или продолжают службу в подразделениях Сухопутных войск ВСУ.

Милевский подчеркнул, что количество привлеченных военных соответствует возможностям их подготовки, в частности по боевой слаженности, обеспечению вооружением и снаряжением.

«Можно, конечно, увеличить количество до условной тысячи, полутора и десяти, но если некому заниматься этими людьми, то результата не будет», – отметил он.

Также иностранцы проходят службу в подразделениях Главного управления разведки и Национальной гвардии. В составе Сил обороны Украины они имеют те же права и обязанности, что и граждане Украины, однако могут расторгнуть контракт по собственному желанию после шести месяцев службы.

