  1. В Україні

Понад 10 тисяч іноземців із 75 країн світу служать у ЗСУ

21:26, 23 лютого 2026
Щомісяця контракти підписують близько 600 іноземців.
Добровольці з 75 країн світу приєдналися до підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомив заступник начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський.

За його словами, щомісяця контракти із підрозділами Сухопутних військ підписують близько 600 громадян інших держав. Водночас цей показник може змінюватися залежно від сезону.

«Зараз трошки холодніше. Люди з теплих країн не дуже їдуть. Можемо відняти до 50 чоловік з цих 600. Стане тепліше, буде трошки більше. Але ми говоримо про середньостатистичну цифру», – зазначив Мілевський.

Загалом понад 10 тисяч іноземних добровольців у різний час служили або продовжують службу в підрозділах Сухопутних військ ЗСУ.

Мілевський наголосив, що кількість залучених військових відповідає можливостям їх підготовки, зокрема щодо бойового злагодження, забезпечення озброєнням і спорядженням.

«Можна, звичайно, збільшити кількість до умовної тисячі, півтори і десяти, але якщо немає кому займатися цими людьми, то результату не буде», – зауважив він.

Також іноземці проходять службу у підрозділах Головного управління розвідки та Національної гвардії. У складі Сил оборони України вони мають ті самі права та обов’язки, що й громадяни України, однак можуть розірвати контракт за власним бажанням після шести місяців служби.

ЗСУ

