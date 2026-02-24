Восстановление Украины требует 588 млрд долларов: Гетманцев назвал наиболее разрушенные регионы и масштабы потерь

Наибольшие разрушения получили жилищный фонд, транспорт и энергетика.

Потребности Украины в восстановлении и реконструкции вследствие войны к концу 2025 года достигли почти 588 млрд долларов, что на 12% больше по сравнению с предыдущими оценками и почти втрое превышает прогнозируемый номинальный ВВП на 2025 год (8 905 млрд грн по оценкам НБУ). Об этом сообщил Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Всемирного банка.

По его словам, наибольшие потери из-за войны и постоянных обстрелов понесли жилищный фонд, транспортная инфраструктура и энергетика, прежде всего в крупных городах и прифронтовых регионах.

Он отметил, что за четыре года войны погибли 15 тысяч гражданских лиц, более 40,6 тысячи получили ранения, а свыше 4,6 млн граждан стали внутренне перемещёнными лицами. По приведённым им данным, 75% всех повреждений приходится на прифронтовые области: Донецкую (27,2%), Харьковскую (16,5%), Запорожскую (9,9%), Луганскую (7,9%) и Херсонскую (7,2%). Рост потерь в этих регионах составляет 14% по сравнению с предыдущими оценками.

Отдельно он обратил внимание на масштабы разрушений в столице: в Киеве объём повреждений достиг 17,9 млрд долларов, что на 49% больше, чем ранее. В целом на Киев и область приходится 21,7% от общего объёма убытков.

Гетманцев также сообщил, что прямой ущерб от войны в настоящее время оценивается в 195,1 млрд долларов (+10,8%), экономические и социальные потери — в 666,7 млрд долларов (+13,2%), а потребности в восстановлении в течение следующего десятилетия — в 588 млрд долларов (+12%). Наибольшие инвестиции, по его словам, потребуются для восстановления транспорта (более 96 млрд долл.), энергетики (91 млрд долл.) и жилищного фонда (90 млрд долл.).

Напомним, мировой банк совместно с правительством Украины, Европейская Комиссия и Организация Объединенных Наций представили отчет RDNA5 по оценке потребностей в восстановлении Украины. Согласно документу, общая потребность в восстановлении и восстановлении Украины составляет 588 млрд. долларов США. Оценка проведена по состоянию на конец декабря 2025 года, без учета разрушений, нанесенных в январе-феврале 2026 года, отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

