  1. В Украине

Всемирный банк оценил потребности Украины на восстановление в 588 млрд долларов – Юлия Свириденко

19:33, 23 февраля 2026
Убытки за 2025 год составляют 64 млрд долларов, темпы разрушений выросли более чем вдвое.
Всемирный банк совместно с правительством Украины, Европейской Комиссией и Организацией Объединенных Наций представили отчет RDNA5 по оценке потребностей на восстановление Украины. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Согласно документу, общая потребность в восстановлении и реконструкции Украины составляет 588 млрд долларов США. Оценка осуществлена по состоянию на конец декабря 2025 года, без учета разрушений, нанесенных в январе-феврале 2026 года.

Только за 2025 год убытки оцениваются в 64 млрд долларов. Темпы разрушений в течение года выросли более чем вдвое. Наибольшие потери понесли жилой сектор, транспортная и логистическая инфраструктура, а также энергетика.

Отчет предоставляет международно признанную оценку убытков, которую можно использовать при планировании восстановления и при формировании исковых требований к государству-агрессору.

Документ также определяет потенциальные источники финансирования восстановления. Ориентировочно около 40% потребностей может быть покрыто за счет частного сектора.

«Вместе с Всемирным банком мы переходим к следующему этапу и уже разрабатываем модель Экономики будущего. Мы начали ее в прошлом году. Это долгосрочное моделирование развития страны на следующие годы, которое включает необходимые шаги, источники и реформы, необходимые для построения успешной экономики, для синхронизации действий правительства и всех партнеров», — отметила Свириденко.

