Світовий банк оцінив потреби України на відновлення у 588 млрд доларів – Юлія Свириденко

Збитки за 2025 рік становлять 64 млрд доларів, темпи руйнувань зросли більш ніж удвічі.

Світовий банк спільно з урядом України, Європейська Комісія та Організація Об’єднаних Націй представили звіт RDNA5 щодо оцінки потреб на відновлення України. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Згідно з документом, загальна потреба у відбудові та відновленні України становить 588 млрд доларів США. Оцінку здійснено станом на кінець грудня 2025 року, без урахування руйнувань, завданих у січні–лютому 2026 року.

Лише за 2025 рік збитки оцінюються у 64 млрд доларів. Темпи руйнувань упродовж року зросли більш ніж удвічі. Найбільших втрат зазнали житловий сектор, транспортна та логістична інфраструктура, а також енергетика.

Звіт надає міжнародно визнану оцінку збитків, яку можна використовувати під час планування відбудови та у формуванні позовних вимог до держави-агресора.

Документ також визначає потенційні джерела фінансування відновлення. Орієнтовно близько 40% потреб може бути покрито за рахунок приватного сектору.

«Разом зі Світовим Банком ми переходимо до наступного етапу і вже розробляємо модель Економіки Майбутнього. Ми започаткували її минулого року. Це довгострокове моделювання розвитку країни на наступні роки, яка включає необхідні кроки, джерела та реформи, потрібні для побудови успішної економіки, для синхронізації дій уряду та всіх партнерів», – зазначила Свириденко.

