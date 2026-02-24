  1. В Україні

Відбудова України потребує 588 млрд доларів: Гетманцев назвав найбільш зруйновані регіони та масштаби втрат

11:45, 24 лютого 2026
Найбільших руйнувань зазнали житловий фонд, транспорт і енергетика.
фото з відкритих джерел
Потреби України у відбудові та відновленні внаслідок війни наприкінці 2025 року сягнули майже 588 млрд доларів, що на 12% більше порівняно з попередніми оцінками та майже утричі перевищує прогнозований номінальний ВВП на 2025 рік (8 905 млрд грн за оцінками НБУ). Про це повідомив Данило Гетманцев із посиланням на дані Світового банку.

За його словами, найбільших втрат через війну та постійні обстріли зазнали житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика, передусім у великих містах і прифронтових регіонах.

Він зазначив, що за чотири роки війни загинули 15 тисяч цивільних осіб, понад 40,6 тисячі отримали поранення, а більш як 4,6 млн громадян стали внутрішньо переміщеними особами. За наведеними ним даними, 75% усіх пошкоджень припадає на прифронтові області: Донецьку (27,2%), Харківську (16,5%), Запорізьку (9,9%), Луганську (7,9%) та Херсонську (7,2%). Зростання втрат у цих регіонах становить 14% порівняно з попередніми оцінками.

Окремо він звернув увагу на масштаби руйнувань у столиці: у Києві обсяг пошкоджень досяг 17,9 млрд доларів, що на 49% більше, ніж раніше. Загалом на Київ та область припадає 21,7% від загального обсягу збитків.

Гетманцев також повідомив, що прямі збитки від війни наразі оцінюються у 195,1 млрд доларів (+10,8%), економічні та соціальні втрати — у 666,7 млрд доларів (+13,2%), а потреби у відновленні впродовж наступного десятиліття — у 588 млрд доларів (+12%). Найбільші інвестиції, за його словами, знадобляться для відновлення транспорту (понад 96 млрд дол.), енергетики (91 млрд дол.) та житлового фонду (90 млрд дол.).

Нагадаємо, світовий банк спільно з урядом України, Європейська Комісія та Організація Об’єднаних Націй представили звіт RDNA5 щодо оцінки потреб на відновлення України. Згідно з документом, загальна потреба у відбудові та відновленні України становить 588 млрд доларів США. Оцінку здійснено станом на кінець грудня 2025 року, без урахування руйнувань, завданих у січні–лютому 2026 року, зазначила  прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Україна війна Данило Гетманцев

