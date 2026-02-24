В Верховной Раде принесла присягу народного депутата Олеся Отраднова

Присягу народного депутата принесла Олеся Отраднова.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

«Однако в установленный законодательством срок, до 10 февраля 2026 года включительно, он не подал в ЦИК документы, необходимые для регистрации народным депутатом, либо документы об уважительных причинах, которые делают невозможной их своевременную подачу.

В связи с этим Комиссия признала Романа Кравца таким, который не приобрел депутатский мандат», — заявили в ЦИК.

В то же время Комиссия признала Олесю Отраднову, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список партии «Слуга народа» под № 160, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах.

Для регистрации народным депутатом Олеся Отраднова не позднее чем на 20-й день со дня официального обнародования сегодняшнего решения ЦИК должна подать в Комиссию предусмотренные избирательным законодательством документы. ЦИК не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает соответствующее решение.

«Также во время заседания Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты и исключила из избирательного списка партии «Слуга народа» Юрия Федоренко (№ 158 в списке) согласно поданному им заявлению», — добавили в ЦИК.

