  1. В Україні

У Верховній Раді склала присягу народного депутата Олеся Отраднова

13:36, 24 лютого 2026
Присягу народного депутата принесла Олеся Отраднова.
У Верховній Раді склала присягу народного депутата Олеся Отраднова
У Верховній Раді 24 лютого склала присягу народного депутата Олеся Отраднова.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

«Однак у визначений законодавством строк, до 10 лютого 2026 року включно, він не подав до ЦВК документів, необхідних для реєстрації нардепом,  або документів про поважні причини, які  унеможливлюють їх вчасне подання.

Відтак Комісія визнала Романа Кравця таким, який не набув депутатського мандата», - заявили у ЦВК.

Водночас Комісія визнала Олесю Отраднову, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії «Слуга народу» під № 160, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах.

Для реєстрації народною депутаткою Олеся Отраднова не пізніш як на 20-ий день із дня офіційного оприлюднення сьогоднішнього рішення ЦВК має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи. ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

«Також під час засідання Комісія скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати та виключила з виборчого списку партії «Слуга народу» Юрія Федоренка (№ 158 у списку) згідно з поданою ним заявою», - додали у ЦВК.

Верховна Рада України депутат

