Установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможно, — Урсула фон дер Ляйен

При этом Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина демонстрирует выдающиеся успехи в скорости проведения необходимых реформ.

ЕС не может предоставить Украине конкретную дату вступления в Евросоюз. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли вступление Украины в ЕС до 2027 года, глава Еврокомиссии отметила, что Киев находится на «хорошем пути» к членству.

«Должна сказать, что Украина демонстрирует выдающиеся успехи в скорости проведения необходимых реформ. Это трудные реформы, непростые реформы. Нужно убедить многих людей поддержать их, модернизировать страну. И очень впечатляет тот огромный прогресс, которого достигает Украина, несмотря на войну за своё выживание», — ответила фон дер Ляйен.

Также она добавила, что ЕС продолжит поощрять Украину к быстрым реформам на пути к членству. Однако президент Европейской комиссии подчеркнула, что установление дат в этом вопросе невозможно.

«Я очень хорошо понимаю, что для вас также важна чёткая дата. Дата, которую вы установили, является вашим ориентиром, которого вы хотите придерживаться. Вы знаете, что с нашей стороны даты сами по себе невозможны. Но, конечно, наша поддержка в достижении вашей цели является абсолютно очевидной», — заявила она.

