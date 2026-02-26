  1. В Украине

Будут судить предпринимателя, который присвоил 500 тысяч благотворительных средств на строительство модульных домов в Мощуне

15:24, 26 февраля 2026
Прокуратура передала в суд дело директора за присвоение денег на помощь пострадавшим от войны.
Прокуроры Подольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора частного общества, который якобы завладел почти 500 тыс. гривен благотворительных средств. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Деньги были выделены на строительство фундаментов, септиков и водопровода для модульных домов в селе Мощун Киевской области для людей, которые потеряли жилье из-за полномасштабной агрессии Российской Федерации.

По данным следствия, директор компании внес ложные данные об объемах и стоимости выполненных работ в акты выполненных работ. Эксперты установили, что такими действиями благотворительной организации нанесен ущерб на сумму около 500 тыс. грн.

Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, внесение заведомо ложных данных в официальные документы и распоряжение деньгами, полученными преступным путем.

Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

