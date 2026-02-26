  1. В Україні

Судитимуть підприємця, який привласнив 500 тисяч благодійних коштів на будівництво модульних будинків у Мощуні

15:24, 26 лютого 2026
Прокуратура передала до суду справу директора за привласнення грошей на допомогу постраждалим від війни.
Судитимуть підприємця, який привласнив 500 тисяч благодійних коштів на будівництво модульних будинків у Мощуні
Прокурори Подільська окружна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо директора приватного товариства, який нібито заволодів майже 500 тис. гривень благодійних коштів. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Гроші були виділені на будівництво фундаментів, септиків та водопроводу для модульних будинків у селі Мощун Київської області для людей, які втратили житло через повномасштабну агресію Російська Федерація.

За даними слідства, директор компанії вніс неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних робіт у акти виконаних робіт. Експерти встановили, що такими діями благодійній організації завдано збитків на суму близько 500 тис. грн.

Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів та розпорядження грошима, одержаними злочинним шляхом.

Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

суд прокуратура гроші Київ підприємець Київська область

