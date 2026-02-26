  1. В Украине

Будущие протезисты-ортезисты будут сдавать практический экзамен в составе ЕГКИ – решение Правительства

14:30, 26 февраля 2026
Студенты магистратуры по протезированию будут сдавать объективный структурированный практический экзамен.
Кабинет Министров Украины принял решение о включении обязательного объективного структурированного практического (клинического) экзамена (ОСП(К)И) в единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКИ) для студентов магистратуры по специализации «Протезирование-ортезирование» специальности «Технологии медицинской диагностики и лечения». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Ранее отсутствие практического экзамена в составе ЕДКИ создавало пробел в стандартизации подготовки будущих протезистов-ортезистов. Введение ОСП(К)И позволит единообразно оценивать знания и практические навыки студентов, подтвердить уровень их профессиональной подготовки и проверить соответствие обучения государственным и международным стандартам в сфере здравоохранения.

В Минздраве отмечают, что ожидается, что нововведение повысит качество медицинской помощи пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и усилит кадровый потенциал в сфере протезирования и ортезирования.

ЕДКИ для студентов специальностей в сфере здравоохранения включает три компонента:

  • интегрированный тестовый экзамен «КРОК»,
  • объективный структурированный практический экзамен (ОСП(К)И)
  • экзамен по английскому языку профессионального направления.

Минздрав внедряет эти компоненты постепенно, проводя апробацию экзаменов. В этом году запланирована апробация «КРОК 2» для соискателей специализации «Протезирование-ортезирование» с привлечением 35 студентов.

Как уточнили в Минздраве, профессия протезиста-ортезиста новая для украинской системы здравоохранения. В 2024 году Минздрав утвердил перечень специализаций магистратуры по специальности 224 «Технологии медицинской диагностики и лечения», включив среди них «Протезирование-ортезирование». Первые студенты начали обучение в том же году во Львовском национальном медицинском университете имени Данила Галицкого, Тернопольском национальном медицинском университете имени И. Я. Горбачевского, Национальном университете здравоохранения имени П. Л. Шупика и Харьковском национальном медицинском университете.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

