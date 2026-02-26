  1. В Україні

Майбутні протезисти-ортезисти складатимуть практичний іспит у складі ЄДКІ – рішення Уряду

14:30, 26 лютого 2026
Студенти магістратури з протезування проходитимуть об’єктивний структурований практичний іспит.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про включення обов’язкового об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) до єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для студентів магістратури за спеціалізацією «Протезування-ортезування» спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Раніше відсутність практичного іспиту у складі ЄДКІ створювала прогалину в стандартизації підготовки майбутніх протезистів-ортезистів. Запровадження ОСП(К)І дозволить єдино оцінювати знання та практичні навички студентів, підтвердити рівень їх професійної підготовки та перевірити відповідність навчання державним і міжнародним стандартам у сфері охорони здоров’я.

В МОЗ зазначають, очікується, що нововведення підвищить якість медичної допомоги пацієнтам із порушеннями опорно-рухового апарату та посилить кадровий потенціал у сфері протезування й ортезування.

ЄДКІ для студентів спеціальностей у сфері охорони здоров’я включає три компоненти:

  • інтегрований тестовий іспит «КРОК»,
  • об’єктивний структурований практичний іспит (ОСП(К)І)
  • іспит з англійської мови професійного спрямування.

МОЗ впроваджує ці компоненти поступово, проводячи апробацію іспитів. Цьогоріч заплановано апробацію «КРОК 2» для здобувачів спеціалізації «Протезування-ортезування» із залученням 35 студентів.

Як уточнили в МОЗ, професія протезиста-ортезиста нова для української системи охорони здоров’я. У 2024 році МОЗ затвердило перелік спеціалізацій магістратури за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування», включивши серед них «Протезування-ортезування». Перші студенти почали навчання того ж року у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського, Національному університеті охорони здоров’я імені П. Л. Шупика та Харківському національному медичному університеті.

