Избили и не отпускали домой: в Житомирской области будут судить сотрудников ТЦК

В Житомирской области перед судом предстанут двое военнослужащих в возрасте 33 и 55 лет — сотрудники одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки области. Фигурантов обвиняют в причинении телесных повреждений и незаконном лишении свободы человека. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Правоохранители установили, что событие произошло вечером 6 января. Тогда в кабинете медицинского центра между 33-летним военнослужащим и посетителем учреждения возник словесный конфликт.

«В ходе спора фигурант нанес мужчине около десятка ударов руками по туловищу. В результате этого потерпевший упал на пол.

Несмотря на то, что мужчина не оказывал сопротивления, фигурант продолжил его избиение. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные потерпевшим травмы относятся к телесным повреждениям средней степени тяжести.

Кроме того, полицейские установили, что впоследствии к противоправным действиям присоединился 55-летний военнослужащий. Он нанес мужчине не менее трех ударов руками по лицу.

В дальнейшем фигурант проигнорировал просьбы потерпевшего о предоставлении медицинской помощи и оказывал на него психологическое давление, угрожая. Служащий силой удерживал мужчину в помещении для дальнейшего прохождения военно-врачебной комиссии», — заявили в полиции.

В настоящее время следователи полиции под процессуальным руководством Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона завершили досудебное расследование. Мужчинам инкриминировано:

— 33-летнему — по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — от исправительных работ до лишения свободы сроком до 3 лет;

— 55-летнему — по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины и ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

