Побили та не відпускали додому: на Житомирщині судитимуть працівників ТЦК

На Житомирщині перед судом постануть двоє військовослужбовців віком 33 та 55 років, працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області. Фігурантів обвинувачують у завданні тілесних ушкоджень та незаконному позбавленні волі людини. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Правоохоронці з’ясували, що подія сталася ввечері 6 січня. Тоді в кабінеті медичного центру між 33-річним військовослужбовцем та відвідувачем установи виник словесний конфлікт.

«У ході суперечки фігурант завдав чоловікові близько десятка ударів руками по тулубу. Внаслідок цього потерпілий впав на підлогу.

Попри те, що чоловік не чинив опору, фігурант продовжив його побиття. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, отримані потерпілим травми належать до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Крім того, поліцейські з’ясували, що надалі до протиправних дій долучився 55-річний військовослужбовець. Він завдав чоловікові щонайменше три удари руками по обличчю.

Надалі фігурант проігнорував прохання потерпілого про надання медичної допомоги та психологічно тиснув на нього, погрожуючи. Службовець силоміць утримував чоловіка в приміщенні для подальшого проходження військово-лікарської комісії», - заявили у поліції.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону завершили досудове розслідування. Чоловікам інкриміновано:

– 33-річному – за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від виправних робіт до позбавлення волі строком до 3 років;

– 55-річному – за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України та ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

