  1. В Украине

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Канадой о защите информации с ограниченным доступом

12:20, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украина углубляет сотрудничество с Канадой в вопросе охраны информации с ограниченным доступом.
Верховная Рада ратифицировала соглашение с Канадой о защите информации с ограниченным доступом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 26 февраля приняла Закон «О ратификации Соглашения между Украиной и Канадой о взаимной охране информации с ограниченным доступом» (рег. №0316), внесенный Президентом Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ создает правовые основы для взаимной охраны информации с ограниченным доступом, которая при необходимости будет передаваться между уполномоченными субъектами Украины и Канады в рамках двустороннего сотрудничества.

Целью закона является обеспечение выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу для Украины Соглашения между Украиной и Канадой о взаимной охране информации с ограниченным доступом в соответствии с Законом Украины «О международных договорах Украины».

Для чего это

Реализация Соглашения будет способствовать обеспечению паритетности мер по взаимной охране информации с ограниченным доступом, которая передается или создается в ходе сотрудничества между Украиной и Канадой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП отказал в продлении отстранения судьи Ольги Лелик из-за противоречия закону

Ходатайство о продлении отстранения возвращено без рассмотрения.

Украденное зерно: ВАКС о масштабных злоупотреблениях на полях Черниговщины

Суд установил факты незаконного завладения урожаем на государственном предприятии.

Новые приговоры ВС по мобилизации, ВЛК и коррупции в ВСУ: дайджест военного права

Прокуратура разоблачает новые схемы уклонения от призыва, а Верховный Суд демонстрирует всё более строгую позицию: религиозные убеждения или формальное раскаяние больше не являются автоматическими основаниями для смягчения наказания.

Работодателей обяжут учитывать пожелания работников с инвалидностью при трудоустройстве

Комитет поддержал законопроект о механизме разумного приспособления для лиц с инвалидностью.

Оружие для самозащиты и запрет на двойной учет рецидива: обзор практики Верховного Суда

Верховный Суд обнародовал обзор практики за январь 2026 года, где поставил точку в спорах о фиксации обысков, квалификации госизмены и судьбе пособников без исполнителей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]