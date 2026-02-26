Верховная Рада ратифицировала соглашение с Канадой о защите информации с ограниченным доступом
Верховная Рада 26 февраля приняла Закон «О ратификации Соглашения между Украиной и Канадой о взаимной охране информации с ограниченным доступом» (рег. №0316), внесенный Президентом Украины.
Документ создает правовые основы для взаимной охраны информации с ограниченным доступом, которая при необходимости будет передаваться между уполномоченными субъектами Украины и Канады в рамках двустороннего сотрудничества.
Целью закона является обеспечение выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу для Украины Соглашения между Украиной и Канадой о взаимной охране информации с ограниченным доступом в соответствии с Законом Украины «О международных договорах Украины».
Для чего это
Реализация Соглашения будет способствовать обеспечению паритетности мер по взаимной охране информации с ограниченным доступом, которая передается или создается в ходе сотрудничества между Украиной и Канадой.
