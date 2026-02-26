Верховна Рада ратифікувала угоду з Канадою про захист інформації з обмеженим доступом

Україна поглиблює співробітництво з Канадою у питанні охорони інформації з обмеженим доступом.

Верховна Рада 26 лютого ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом» (реєстр. №0316), внесений Президентом України.

Документ створює правові засади для взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, яка за потреби передаватиметься між уповноваженими суб’єктами України та Канади в межах двостороннього співробітництва.

Метою закону є забезпечення виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України Угоди між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України».

Для чого це

Реалізація Угоди сприятиме забезпеченню паритетності заходів з взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, яка передається або створюється під час співробітництва між Україною та Канадою.

