  1. В Україні

Верховна Рада ратифікувала угоду з Канадою про захист інформації з обмеженим доступом

12:20, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Україна поглиблює співробітництво з Канадою у питанні охорони інформації з обмеженим доступом.
Верховна Рада ратифікувала угоду з Канадою про захист інформації з обмеженим доступом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 26 лютого ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом» (реєстр. №0316), внесений Президентом України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ створює правові засади для взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, яка за потреби передаватиметься між уповноваженими суб’єктами України та Канади в межах двостороннього співробітництва.

Метою закону є забезпечення виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України Угоди між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України».

Для чого це

Реалізація Угоди сприятиме забезпеченню паритетності заходів з взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, яка передається або створюється під час співробітництва між Україною та Канадою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]