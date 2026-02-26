  1. В Украине

Медицинскую службу включили в планирование боевых операций – в Украине обновили Военно-медицинскую доктрину

16:36, 26 февраля 2026
Документ определяет новые подходы к организации медицинского обеспечения в условиях полномасштабной войны.
Фото: АрміяInform
Кабинет Министров Украины утвердил обновленную Военно-медицинскую доктрину, разработанную Министерством обороны Украины. Документ устанавливает современные подходы к медицинскому обеспечению в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, делая акцент на боевой медицине и безопасности медицинского персонала.

«Обновленная доктрина меняет многие вопросы и усиливает роль военной медицины. Раненый остается в центре этой системы, но в то же время усиливается внимание к жизни и здоровью медицинского работника», — отметил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

По данным Минобороны, доктрина предусматривает структурные изменения, четко разграничивает функции между Министерством обороны, Генеральным штабом ВСУ, Командованием Медицинских сил ВСУ, медицинскими службами составляющих Сил обороны, Минздравом и другими государственными органами. Это позволит избежать дублирования функций, повысить управляемость системы и определить ответственность каждого подразделения.

Отныне Департамент здравоохранения Минобороны будет формировать политику и стратегические направления развития, а Командование Медицинских сил ВСУ будет отвечать за госпитальное звено и лечение военнослужащих. Предусмотрено также создание нового подразделения в составе Генштаба ВСУ для управления всем звеном военной медицины.

Доктрина определяет обязательное привлечение медицинской службы к планированию боевых операций и жизнедеятельности подразделений. Кроме того, систематизированы элементы военно-медицинской системы:

  • по видам медицинской помощи: экстренная, первичная, специализированная, паллиативная, реабилитационная;
  • по этапам оказания помощи: тактическая догоспитальная, догоспитальная, госпитальная;
  • по ролям медицинской поддержки: R1–R4.

военные Кабинет Министров Украины Украина война Минобороны медицина

