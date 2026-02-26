  1. В Україні

Медичну службу включили у планування бойових операцій – в Україні оновили Воєнно-медичну доктрину

16:36, 26 лютого 2026
Документ визначає нові підходи до організації медичного забезпечення в умовах повномасштабної війни.
Медичну службу включили у планування бойових операцій – в Україні оновили Воєнно-медичну доктрину
Фото: АрміяInform
Кабінет Міністрів України затвердив оновлену Воєнно-медичну доктрину, розроблену Міністерством оборони України. Документ встановлює сучасні підходи до медичного забезпечення у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, роблячи акцент на бойовій медицині та безпеці медичного персоналу.

«Оновлена доктрина змінює багато питань та посилює роль військової медицини. Поранений залишається в центрі цієї системи, але водночас посилюється увага на житті та здоров’ї медичного працівника», — зазначив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

За даними Міноборони, доктрина передбачає структурні зміни, чітко розмежовує функції між Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ, Командуванням Медичних сил ЗСУ, медичними службами складових Сил оборони, МОЗ та іншими державними органами. Це дозволить уникнути дублювання функцій, підвищити керованість системи та визначити відповідальність кожного підрозділу.

Відтепер Департамент охорони здоров’я Міноборони формуватиме політики та стратегічні напрями розвитку, а Командування Медичних сил ЗСУ відповідатиме за госпітальну ланку та лікування військовослужбовців. Передбачено також створення нового підрозділу у складі Генштабу ЗСУ для управління всією ланкою військової медицини.

Доктрина визначає обов’язкове залучення медичної служби до планування бойових операцій та життєдіяльності підрозділів. Крім того, систематизовано елементи воєнно-медичної системи:

  • за видами медичної допомоги: екстрена, первинна, спеціалізована, паліативна, реабілітаційна;
  • за етапами надання допомоги: тактична догоспітальна, догоспітальна, госпітальна;
  • за ролями медичної підтримки: R1–R4.

